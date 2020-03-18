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الأردن يغلق العاصمة عمان بدءا من الخميس لمواجهة كورونا
الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:41 م
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الفجر
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أصدرت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، قرارا بإغلاق إغلاق العاصمة عمان من جميع المنافذ ابتداء من الغد الخميس في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا.
ويذكر أن اتخذت سلطنة عمان جملة من الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) في البلاد.
وعقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة اجتماعها الثالث برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، وبحضور أعضاء اللجنة.
قرر مجلس الوزراء الأردني اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها وقف طباعة الصحف الورقية وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، كونهما يساهمان في نقل العدوى.
ونقل التلفزيون الأردني عن مجلس الوزراء قراره بتعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء القطاع الصحي كاملاً، مع بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات والكهرباء.
وطالب المجلس المواطنين بعدم مغادرة المنزل إلا فى الحالات الضرورية القصوى.
أعلنت الأردن، الأربعاء، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 52 حالة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية إن عدد الحالات يشمل حالة الشفاء الأولى.
وكان وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، توقع ارتفاع عدد اصابات فيروس كورونا في الأردن خلال اليومين القادمين، ثم تبدأ بالانخفاض بعد ذلك.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن الوزارة تتوقع وجود 100 مصاب كورونا لم يتم حصرهم بعد، مؤكدا أن فرق التقصي تبذل مجهودا كبيرا في البحث عنهم لايجادهم.
وعن المحجورين في فنادق المملكة الأردنية، أكد جابر أن الوزارة تراقب صحيا كافة المتواجدين بالحجر الصحي والذين يزيد عددهم عن 5 آلاف.
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