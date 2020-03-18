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بنس: وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص كل مواردها لمواجهة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:31 م
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مايك بنس
مايك بنس
الفجر
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أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص كل مواردها لمواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن صرح مايك بنس في مؤتمر صحفي، بأن عقارا لتخفيف آلام الأشخاص المصابين بفيروس كورونا قد يرى النور مع حلول الصيف أو الخريف المقبل، إلا أن اللقاح قد لا يتوفر قبل نهاية العام أو العام التالي.

وقال بنس خلال مؤتمر صحفي: "اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الاشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

وتم استخدام عقار ريميدسفير الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسيز" لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أدرج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.

ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة هناك عقار تطوره شركة "ريغينيرون" للأدوية التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى سبق وأن أثبتت نجاعتها ضد فيروس إيبولا.

وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، حيث أخضعت السلطات للفحص أكثر من 260 ألف شخص  مرتبطين بكنيسة شينتشونجي ليسوع، وهي طائفة دينية على علاقة بأكثر من نصف الإصابات.

وألغت السلطات الكورية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.


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وزارة الدفاع الأمريكية موارد مايك بنس تخصيص المصابين بفيروس الكورونا

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