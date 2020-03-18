رانيا منصور تكشف لـ'الفجر الفني' عن تفاصيل شخصيتها في "أسود فاتح"

أعربت الفنانة رانيا منصور، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "أسود فاتح"، الذي من المقرر عرضه داخل السباق الرمضاني المقبل.



وقالت "رانيا" في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، إنها تجسد شخصية 'آية'، وهي زوجة 'خالد'، الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، مضيفة أن 'آية'، زوجة مخلصة تحب زوجها جداً، ولديها بنت منه.



وأضافت "رانيا" أن هذه الشخصية تعتبر شخصية جديدة ومختلفة عن ماقدمته من قبل وأنها سعيدة بخوض هذه التجربة، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.



يشار إلى أن مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.



وآخر أعمال الفنانة رانيا منصور هو لعبها دور البطولة النسائية في إحدى قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" أمام الفنان شريف سلامة، وهي الحكاية التي حملت اسم "بدلة جديدة" من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد جمعة، بينما شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" التي لعبت فيه دور زوجة الفنان حمادة هلال ضمن أحداث العمل.