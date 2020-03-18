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كارثة مالية داخل برشلونة بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:33 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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نشبت أزمة كبرى داخل نادي برشلونة الإسباني في الأيام الماضية خاصة بعد توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، فإن خسائر نادي برشلونة بسبب هذا الفيروس جاءت كبيرة للغاية، وتفكر حاليا إدارة النادي في تخفيض عقود اللاعبين.

وجاءت الخسائر المالية للفريق كالآتي :-

- إغلاق المتحف وجولة الكامب نو تمنع النادي من إدخال مليون يورو كل يوم.

- إغلاق متجر الكامب نو ومتجر لاس رامبلاس.

- خسائر في الرعاية والاعلانات، ومكاتب التذاكر، وتذاكر كبار الشخصيات والضيافة.

- خسائر مدارس الكُرة في جميع أنحاء العالم.
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