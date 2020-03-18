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نجم يوفنتوس يقترب من الرحيل وتشيلسي ينتظر
الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:24 م
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أحمد عصام
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اقترب نجم نادي يوفنتوس الإيطالي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الفريق بصفقات جديدة قبل بداية الموسم القادم.
ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، إن فريق تشيلسي سينافس باريس سان جيرمان للتعاقد مع نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش لاعب خط الوسط.
وقرر ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس رحيل بيانيتش في الصيف، وذلك بعد كثرة اللاعبين في هذا المركز بالموسم الجاري.
وكان فريق يوفنتوس قد تعاقد في الصيف الماضي مع ارون رامسي بعد انتهاء عقده مع أرسنال، وأيضاً ضم أدريان رابيو من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفقا لتقارير إيطالية حسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، إن فريق تشيلسي سينافس باريس سان جيرمان للتعاقد مع نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش لاعب خط الوسط.
وقرر ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس رحيل بيانيتش في الصيف، وذلك بعد كثرة اللاعبين في هذا المركز بالموسم الجاري.
وكان فريق يوفنتوس قد تعاقد في الصيف الماضي مع ارون رامسي بعد انتهاء عقده مع أرسنال، وأيضاً ضم أدريان رابيو من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
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