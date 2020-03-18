مينا عطا ضيف "ساعة سعيدة" مع عبد الفتاح الجريني على MBC5

يحل الفنان مينا عطا نجم "ستار أكاديمي" ومذيع برنامج "باب الغنا" علي راديو 90/90، ضيفًا في الحلقة الجديدة من برنامج "ساعة سعيدة" الذي يُقدمه النجم المغربي عبد الفتاح الجريني، على شاشة MBC5، ويعاد عرضه في العاشرة مساء السبت علي mbc مصر2.

ويُقدم النجم مينا خلال السهرة عدد من الأغاني، منها "لو نويت" للفنان جورج وسوف، ومن أغانيه الخاصة "معجبين وأنا الصاحب وعنقود العنب".

وسيصدر الفنان مينا عطا قريبًا كليب جديد باللهجة اللبنانية، كلمات طارق علاء الدين، ألحان وتوزيع محمد شفيق، إخراج سامي بساط.