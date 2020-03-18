آبل تطلق MacBook Air الخارق.. معالج إنتل من الجيل العاشر وأكثر

أعلنت شركة آبل عن إطلاق نسخة جديدة من جهاز النوت بوك MacBook Air، ويتسم الجاهز بمواصفات خارقة، حيث يعادل ضعف النسخة السابقة مع لوحة مفاتيج بتقنية Magic Keyboard الجديدة والتي جاءت حلاً لمشاكل لوحة المفاتيح Butterfly مع دعم الجهاز بمساحة تخزين أكبر مرتين.





وحصلت النسخة الجديدة MacBook Air، على شاشة Retina قياس 13 بوصة بكثافة أكثر من 4 ملايين بكسل ومليون لون وبقدرة عالية على إبراز الصور والنصوص؛ بالإضافة لاحتواء الجهاز على Touch ID لتسهيل الدخول وإجراء أي معاملات أخرى عبره بأمان تام سواء من اشتراك بخدمات أو القيام بالمشتريات.





وقالت آبل إن الجهاز يقدم أداءًا أسرع مرتين من سابقه حيث أنه يعمل بمعالج إنتل من الجيل العاشر والتي تصل فيها سرعة Turbo Boost إلى أكثر 3.8 جيجاهيرتز.





وتابعت الشركة، أن وحدة معالجة الرسومات فيه هي Intel Iris Plus والتي تعتبر أحدث وحدات معالجة الرسومات من الشركة وتعطي أداءً أعلى بـ 80% من النسخ السابقة ليكون الجهاز مناسب لكافة الأعمال من تحرير وصناعة المحتوى للألعاب.





وأشارت الشركة إلى أن MacBook Air الحالي يتمتع بمساحة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت وحتى 2 تيرا بايت أي ضعف المساحة التي توفرت في الأجيال السابقة من الجهاز ليكن بذلك مناسباً بشكل أكبر لكافة الأعمال.





من ناحية الأمان، أوضحت الشركة أن MacBook Air مدعم برقاقة Apple T2 Security من الجيل الثاني التي توفر مراقبة للبرمجيات التي يتم تحميلها على الجهاز أثناء عملية الإعداد لضمان عمله بشكل سلسل وصحيح بالإضافة لدورها في تشفير أي بيانات أمان خاصة يقوم بتخزينها المستخدم على الجهاز أو حتى أثناء علميات تسجيل الدخول عبر كلمات السر وما إلى ذلك تقنيات.













ويعمل الجهاز بأخر نسخة من بنظام macOS Catalina والتي خصصته الشركة لهذه الأجهزة ليكون أفضل نظام تشغيل لأجهزة الحاسوب في العالم حسب ما تقول آبل؛ مع توافق تام مع كافة أجهزة آبل الأخرى من الآيباد للآيفون للساعة واستغلال كافة الميزات بينها بشكل مثالي.





وسيتوفر جهاز MacBook Air المحدث بدءًا من اليوم على متجر آبل الإلكتروني بينما سيتوفر في محال بيع التجزية خلال الأسبوع المقبل؛ بسعر يبدأ من 4،199 درهم إماراتي.