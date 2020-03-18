Advertisements
Advertisements
Advertisements

آبل تطلق MacBook Air الخارق.. معالج إنتل من الجيل العاشر وأكثر

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:47 م
Advertisements
MacBook Air
MacBook Air
Advertisements
أعلنت شركة آبل عن إطلاق نسخة جديدة من جهاز النوت بوك MacBook Air، ويتسم الجاهز بمواصفات خارقة، حيث يعادل ضعف النسخة السابقة مع لوحة مفاتيج بتقنية Magic Keyboard الجديدة والتي جاءت حلاً لمشاكل لوحة المفاتيح Butterfly مع دعم الجهاز بمساحة تخزين أكبر مرتين.

وحصلت النسخة الجديدة MacBook Air، على شاشة Retina قياس 13 بوصة بكثافة أكثر من 4 ملايين بكسل ومليون لون وبقدرة عالية على إبراز الصور والنصوص؛ بالإضافة لاحتواء الجهاز على Touch ID لتسهيل الدخول وإجراء أي معاملات أخرى عبره بأمان تام سواء من اشتراك بخدمات أو القيام بالمشتريات.

وقالت آبل إن الجهاز يقدم أداءًا أسرع مرتين من سابقه حيث أنه يعمل بمعالج إنتل من الجيل العاشر والتي تصل فيها سرعة Turbo Boost إلى أكثر 3.8 جيجاهيرتز.

وتابعت الشركة، أن وحدة معالجة الرسومات فيه هي Intel Iris Plus  والتي تعتبر أحدث وحدات معالجة الرسومات من الشركة وتعطي أداءً أعلى بـ 80% من النسخ السابقة ليكون الجهاز مناسب لكافة الأعمال من تحرير وصناعة المحتوى للألعاب.

وأشارت الشركة إلى أن MacBook Air  الحالي يتمتع بمساحة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجابايت وحتى 2 تيرا بايت  أي ضعف المساحة التي توفرت في الأجيال السابقة من الجهاز ليكن بذلك مناسباً بشكل أكبر لكافة الأعمال.

من ناحية الأمان، أوضحت الشركة أن MacBook Air  مدعم برقاقة Apple T2 Security من الجيل الثاني التي توفر مراقبة للبرمجيات التي يتم تحميلها على الجهاز أثناء عملية الإعداد لضمان عمله بشكل سلسل وصحيح بالإضافة لدورها في تشفير أي بيانات أمان خاصة يقوم بتخزينها المستخدم على الجهاز أو حتى أثناء علميات تسجيل الدخول عبر  كلمات السر وما إلى ذلك تقنيات.



ويعمل الجهاز بأخر نسخة من بنظام  macOS Catalina والتي خصصته الشركة لهذه الأجهزة ليكون أفضل نظام تشغيل لأجهزة الحاسوب في العالم حسب ما تقول آبل؛ مع توافق تام مع كافة أجهزة آبل الأخرى من الآيباد للآيفون للساعة واستغلال كافة الميزات بينها بشكل مثالي.

وسيتوفر جهاز MacBook Air المحدث بدءًا من اليوم على متجر آبل الإلكتروني بينما سيتوفر في محال بيع التجزية خلال الأسبوع المقبل؛ بسعر يبدأ من 4،199 درهم إماراتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نوت بوك تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية ابل MacBook Air

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

منذ ساعتين

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

عاجل- الأهلي: لا نعرف شيئا عن قضية صالح جمعة ولم نوكل له محاميا

منذ أقل من ساعة

أزمة كبرى تضرب برشلونة بسبب نيمار ومارتينيز

منذ ساعة و 19 دقيقة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

آبل تجلب تحديثات جديدة لسلسلة "ماك بوك برو".. تعرف على المميزات

في هذا الموعد.. أبل تخطط لإطلاق جهاز MacBook جديد

آبل تعمل على إعادة تصميم حاسب ماك بوك

أبل تطلق جهازها الجديد "MacBook Air" مقاس 13.3 بوصة.. تعرف على سعره!

هواوي تكشف عن جهازها "MateBook 13" في معرض CES 2019

آبل قد تطلق ماك بوك برو جديد كليا بشاشة 16 بوصة في نهاية العام الجاري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

05:32 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status