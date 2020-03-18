"المصريين" عن تعقيم الجيش للمنشأت: القوات المسلحة السند الحقيقي للشعب المصري

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن القوات المسلحة المصرية هي سند الشعب المصري الحقيقي في الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن ينكر أحد دور القوات المسلحة في كل الأوقات وفي السلم والحرب.



وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة المصرية تقوم بدور بطولي في مرحلة غاية الخطورة من عمر الدولة المصرية، وتقوم بتعقيم منشآت الدولة ضد فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة وسلامة المصريين، لافتًا إلى أن مصر لها جيش قوي تعتز به وتفخر به وفي الأوقات العصيبة يظهر معدنه الأصيل.



وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن القوات المسلحة المصرية دائمًا ما تكون المستعد الأول لأي أزمة قد تحدث ولديها كل الحلول لكل السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث، مؤكدًا أن الجيش المصري العظيم لديه خطط واضحة ومدرب عليها للتعامل مع أي وباء من الممكن أن ينتشر في البلاد.



وأشار إلى أن مصر تواجه خطرًا حقيقيًا ومباشرًا يُهدد حياة المصريين وهو وباء كورونا المستجد الذي يضرب العالم ويقف زعمائه أمامه بكل عجز، مطالبًا المصريين بمساعدة الدولة في مواجهة هذا الخطر من خلال اتباع تعليمات وزارة الصحة وعدم النزول للشارع قد المستطاع إلا للضرورة القصوى حفاظا على أرواح جميع المواطنين.



ولفت إلى أن الجيش المصري يوجد به قوات الحرب البيولوجية والذين هم على قدر عالي من الكفاءة والخبرة والاستعداد لمواجهة أي فيروس مهما كان، معقبًا: "جيشنا واضع كل الخطط لكل السيناريوهات المتوقعة لفيروس كورونا وعلى الشعب عدم الخوف لأن له جيش قادر على حمايته من كل المخاطر".



رئيس حزب "المصريين": كل مُحتكر للسلع خائن ويستحق الحبس



أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمواجهة محتكري السلع جاءت في وقتها، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات ستُسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار بشكل كبير في مرحلة شديدة الحساسية تعصف بمصر والعالم بعد انتشار فيروس كوفدي 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا.



وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، أن محتكري السلع ليس لديهم أي ضمير وليسوا يحبون وطنهم وكل همهم هو جمع أكبر قدر ممكن من الأموال دون النظر لمصلحة المواطن البسيط ومحدودي الدخل، لافتًا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تسمح باحتكار أي سلع تحت أي ظرف لأن الرئيس السيسي نصير الغلابة.



وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن محتكري السلع لن يفلتوا من قبضة الدولة الحديدية التي تُلاحقهم في كل مكان وفي كل محافظة وقرية، لافتًا إلى أن كلمة رئيس الوزراء التي قال فيها: «تعاملوا معهم بمنتهى الشدة.. لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات» كانت بمثابة رسالة قوية لكل من يفكر في احتكار أي سلعة تحت أي مسمى.



وأشار إلى أن تكليفات رئيس الوزراء لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات، تدل على أن الدولة لا تقول تصريحات براقة لكنها تعمل على أرض الواقع من خلال أجهزتها المختلفة.



واعتبر رئيس الحزب، كل محتكر للسلع بالخائن للوطن والمصريين معًا، مطالبًا بالتعامل معه بكل حسم وحزم وبلا أي تهاون كونه يُعد سارقًا للحقوق ويستحق الحبس.

