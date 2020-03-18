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قبل تجميد النشاط الرياضي.. ماذا قدم أصحاب الصدارة في الدوريات العربية؟ (أرقام)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:06 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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دخلت كرة القدم النفق المظلم بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث أعلنت معظم الدول تجميد أنشطتها الرياضية، وتعليق منافسات الدوريات العالمية والبطولات الكبري، خوفا من الفيروس المستجد.

وأعلنت عدد من الدول العربية خلال الأيام الماضية تجميد النشاط الرياضي وإيقاف الدوريات المحلية، كإجراءات وقائية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل سريع في فترة زمنية قصيرة وإصابته الآلاف من الأشخاص والعديد من الوفيات حول العالم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كل ما قدمه الأندية أصحاب الصدارة بالدوريات العربية بالموسم الحالي قبل ظهور فيروس كورونا:-

- الدوري المصري (الأهلي):

خاض فريق الأهلي 17 مباراة بالدوري المصري بالموسم الحالي، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة، سجل لاعبوه 46 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحصد 49 نقطة يتصدر بها ترتيب البطولة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

- الدوري السعودي (الهلال):

يعتلي فريق الهلال صدارة الدوري السعودي بالموسم الحالي، وخاض 22 مباراة حقق 15 انتصارًا، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 52 هدفا، واستقبلت شباكه 19 هدفا، ويمتلك 51 نقطة.

- الدوري التونسي (الترجي):

يتصدر فريق الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي بالموسم الحالي، حيث خاض الفريق 16 مباراة حتي الآن، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مباراتين، ولم يخسر أي مباراة، سجل لاعبوه 32 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحصد 44 نقطة.

- الدوري المغربي (الوداد):

أما في الدوري المغربي يعتلي صدارة الترتيب فريق الوداد الرياضي برصيد 36 نقطة، حيث خاض 18 مباراة بالبطولة حتي الآن، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 31 هدفا، واستقبلت شباكه 16 هدفا.

- الدوري الجزائري (شباب بلوزداد):

أما في الجزائر يعتلي قمة ترتيب الدوري الجزائري الممتاز فريق شباب بلوزداد برصيد 40 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 30 هدفا، واستقبلت شباكه 16 هدفا.

- الدوري الإماراتي (الأهلي):

يحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري الإماراتي بالموسم الحالي، وخاض 19 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 41 هدفا، واستقبلت شباكه 13 هدفا، وحصد الفريق 43 نقطة، متفوقا بـ 6 نقاط عن فريق العين صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

- الدوري الكويتي (الكويت):

يتواجد فريق الكويت الكويتي على رأس ترتيب الدوري الكويتي بالموسم الحالي، وخاض 13 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل 33 هدفا، واستقبلت مرماه 8 أهداف، ويمتلك 30 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

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