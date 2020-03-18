"الحصيني" يتوقع هطول أمطار رعدية على 3 مناطق بالمملكة





كشف الباحث في علوم الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، مساء اليوم الاربعاء، عن توقعاته على طقس المملكة، وقال: من الممكن أن "تهطل أمطار رعدية على 4 مواقع".





ولفت الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية وشرق عسير، وعلى وادي الدواسر بمنطقة الرياض، وتمتد إلى جنوب العراق.





وأوضح في تغريدة سابقة: متوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة (من ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاء)، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة ونجران والقصيم والحدود الشمالية والجوف، ودول الخليج.





وأشار إلى أن "الحالة الممطرة يسبقها ارتفاع في درجات الحرارة، ثم تعقبها موجة برد متوسطة القوة؛ قد تجبر البعض على لبس الملابس الشتوية في بعض مدن المملكة"، وتوقَّع نشاطًا للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق، وأن ترافق الأمطار عواصف رعدية وحبات برد.



