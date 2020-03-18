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"الحصيني" يتوقع هطول أمطار رعدية على 3 مناطق بالمملكة
الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:56 م
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الفجر السعودي
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كشف الباحث في علوم الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، مساء اليوم الاربعاء، عن توقعاته على طقس المملكة، وقال: من الممكن أن "تهطل أمطار رعدية على 4 مواقع".
ولفت الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية وشرق عسير، وعلى وادي الدواسر بمنطقة الرياض، وتمتد إلى جنوب العراق.
وأوضح في تغريدة سابقة: متوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة (من ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاء)، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة ونجران والقصيم والحدود الشمالية والجوف، ودول الخليج.
وأشار إلى أن "الحالة الممطرة يسبقها ارتفاع في درجات الحرارة، ثم تعقبها موجة برد متوسطة القوة؛ قد تجبر البعض على لبس الملابس الشتوية في بعض مدن المملكة"، وتوقَّع نشاطًا للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على معظم المناطق، وأن ترافق الأمطار عواصف رعدية وحبات برد.
*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013؛ حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلاً عنه.
ثم أعفى الجاسر من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ثم أعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، و قرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
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