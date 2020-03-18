نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 18-3-2020





نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 18-3-2020 .









وجه عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية "حتى السادسة مساء" من 350 الى ٢٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية وذلك خلال فترة صرف المعاشات، حيث يأتي هذا القرار في إطار الاحتياطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين، ومنع التجمعات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.









أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة ۲٠ ٪ لتصبح ٥٪ بدلاً من ٦,٢٥ في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعديل قرار وزير الاستثمار رقم ۲۳۱ لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة ١٧٪، وتضمن مشروع القرار الجديد مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس ١/ ١٠ في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى ۱۰۰ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.









قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 64 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% صعودا أو هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.









أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 42 لسنة 2020، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.









أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن موافقة دكتور محمد معيط وزير المالية على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط هذا العام تشجيعاً لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وخاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام، موضحاً أن ذلك يأتي فى ضوء التزام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكافة الإجرءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.









قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها، بتأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.









أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق، كما يوجد مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد لعدده أشهر بجانب توفير حصص الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن أول بأول لإنتاج الخبز المدعم وأنه لا داعى للقلق خاصة وأن الأجهزة الرقابية تتعامل بحسم مع أى شخص يحاول التلاعب في جودة المنتجات أو الأسعار.









قال البنك الدولي اليوم الثلاثاء إنه زاد إلى 14 مليار دولار حجم التمويل السريع المتاح للأعضاء من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية، ليضيف ملياري دولار إلى الحزمة الأصلية التي أعلنها في الثالث من مارس .









قال وزير المالية الهولندي فوبكه هويكسترا اليوم الثلاثاء إن هولندا ستنفق ما يصل إلى 20 مليار يورو (22 مليار دولار) كمساعدة مالية طارئة للشركات التي تواجه مصاعب بسبب جائحة فيروس كورونا.









ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى أعلى مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الأمريكيون إلى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال تعزيز السيولة النقدية في الأسواق، في حين يدرس البيت الأبيض الأمريكي خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.2 تريليون دولار.





انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 18-3-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.17جنيه للشراء، و 17.42 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار في البنوك المصرية على النحو التالي:









ارتفعت الأسهم الموقوفة بالبورصة المصرية، إلى 103 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا أو هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.









أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب.









أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة عن تكثيف التعاون مع الجهات المعنية المختلفة لضمان وصول كافة الإمدادات والتموين من السلع المختلفة للمواطنين فى تلك الظروف الاستثنائية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إرجاء تلقى طلبات توفيق الأوضاع بمقر جهاز مدينة الشروق، لحائزى الأراضى الواقعة داخل حدود قرار رئيس الجمهورية رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق لتصبح مساحتها 52992 فداناً، لمدة أسبوعين، وذلك منعا للتزاحم.









أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تلقى طلبات التعاقدات على خدمة مياه الشرب بالمدينة عبر تطبيق"واتس آب" على رقم 01112223900، كما أنه سيتم تلقى شكاوى العملاء عبر نفس التطبيق، وذلك بدءاً من يوم السبت المقبل 21/3/2020، حرصاً من جهاز المدينة على منع التجمعات، وتخفيض عدد العاملين فى ضوء تداعيات فيروس"كورونا المستجد".



"الإسكان": أجهزة المدن تتخذ الإجراءات الاحترازية لحماية موظفيها من كورونا صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن ديوان عام الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، وكذا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال اللجان المشكلة لمواجهة الأزمات والكوارث، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من جميع جهات الدولة لمكافحة انتشار الفيروس.



الضرائب تؤكد اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد وفاة موظف بـ"كورونا" نعى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ببالغ الحزن والآسى الزميل أحمد عامر مأمور ضرائب بمأمورية بلقاس ، والذى وافته المنية أول أمس بعد إصابته بفيرس كورونا .



"المصرية للاتصالات": مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، وذلك حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة، يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنا مع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.



الرقابة المالية: تأجيل انتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية لمدة 6 أشهر وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية لمدة 6 شهور أخرى تنتهى فى 18 سبتمبر المقبل، جاء ذلك بناء على طلب اللجنة بتأجيل موعد عقد اجتماع أول جمعية عامة للاتحاد، وإجراء انتخابات لاختيار أول مجلس إدارة للاتحاد، وكان مقررًا لها يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، لحين الانتهاء من ترتيب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية على أن يكون التصويت على انتخابات مجلس الإدارة إلكترونيًا.



البنك المركزي يصدر مبادرة جديدة للعملاء المتعثرين أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).













