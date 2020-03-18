ترامب يحصل على ترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسة

أعلنت قالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل، حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.





وأضافت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أن "ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".





وتابعت: "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".





ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.





وترامب الذي سيخوض في 3 نوفمبر 2020 معركة إعادة انتخابه، لم يكن مهددا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.





ويذكر أن حقق نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ثلاثة انتصارات حاسمة في الانتخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بينما ضمن الرئيس دونالد ترامب ترشيح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي.



وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن بايدن فاز في ولاية فلوريدا بنسبة 62 بالمئة مقابل 23 بالمئة لمنافسه بيرني ساندرز السناتور عن فيرمونت كما فاز بايدن على ساندرز في إيلينوي الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد وفي اريزونا الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وبهذه النتائج حقق بايدن فوزه التاسع عشر في عمليات الانتخاب الـ 24 الماضية.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمس في ولاية رابعة هي أوهايو لكن سلطاتها قررت في اللحظات الأخيرة إرجاء هذا الاستحقاق إلى حزيران المقبل بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وفي مقابل منافسات الديمقراطيين اجتاز الرئيس دونالد ترامب رسميا عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه.

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في تغريدة على تويتر “ترامب حصل رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، مشيرة إلى أن ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم.

وبعد انسحاب اثنين من ثلاثة مرشحين نافسوا الرئيس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لم يبق رسميا في هذه الانتخابات من منافس لترامب سوى الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد الذي لم يحرز أي نتيجة تذكر فيما تخلت بعض الولايات عن تنظيم انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لعدم وجود منافسة جدية.



