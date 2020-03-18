Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترامب يحصل على ترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 أعلنت قالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل، حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أن "ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".

وتابعت: "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".

ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامب الذي سيخوض في 3 نوفمبر 2020 معركة إعادة انتخابه، لم يكن مهددا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.

 ويذكر أن حقق نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ثلاثة انتصارات حاسمة في الانتخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بينما ضمن الرئيس دونالد ترامب ترشيح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي.

وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن بايدن فاز في ولاية فلوريدا بنسبة 62 بالمئة مقابل 23 بالمئة لمنافسه بيرني ساندرز السناتور عن فيرمونت كما فاز بايدن على ساندرز في إيلينوي الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد وفي اريزونا الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وبهذه النتائج حقق بايدن فوزه التاسع عشر في عمليات الانتخاب الـ 24 الماضية.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمس في ولاية رابعة هي أوهايو لكن سلطاتها قررت في اللحظات الأخيرة إرجاء هذا الاستحقاق إلى حزيران المقبل بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وفي مقابل منافسات الديمقراطيين اجتاز الرئيس دونالد ترامب رسميا عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية وهو إجراء شكلي في حملة إعادة انتخابه.

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في تغريدة على تويتر “ترامب حصل رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، مشيرة إلى أن ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم.

وبعد انسحاب اثنين من ثلاثة مرشحين نافسوا الرئيس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لم يبق رسميا في هذه الانتخابات من منافس لترامب سوى الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس بيل ويلد الذي لم يحرز أي نتيجة تذكر فيما تخلت بعض الولايات عن تنظيم انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لعدم وجود منافسة جدية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكالة فرنسية دونالد ترامب ترشيح الرئاسة الحزب الجمهوري

أخبار تهمك

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

أزمة كبرى تضرب برشلونة بسبب نيمار ومارتينيز

منذ ساعة و 18 دقيقة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ ساعة و نصف

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي: لا نعرف شيئا عن قضية صالح جمعة ولم نوكل له محاميا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أمريكا.. السيناتورة إليزابيث وارن تدرس الترشح للانتخابات الرئاسة في 2020

ساندرز يعلنها: سأخوض سباق الرئاسة الأمريكية

استطلاع: بايدن يتصدر ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

رسميا.. ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية

رئيس "ستاربكس" يعلق خططه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

جو وولش يعلن تخليه عن منافسة دونالد ترامب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

05:32 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status