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بعد إلغاء عزائها.. حسام داغر يختم القران على روح والدة ياسر الطوبجي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:25 م
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حسام داغر
حسام داغر
مي مرسي
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قرر الفنان حسام داغر ختام المصحف لوالدة الفنان ياسر الطوبجي وذالك بسبب إلغاء عزائها لما تمر به البلاد من انتشار لفيروس كورونا ومنع الوزارة لجميع التجمعات وإلغاء جميع المناسبات.

ونشر "داغر" منشور يضم بعض الكلمات لصديقه ياسر الطوبجي منها "توفت الي رحمه الله والدة الصديق العزيز الاخ ياسر الطوبجي وكان محدد اليوم للعزاء في مسجد الرحمن الرحيم ولكن تم الغاءه بسبب منع التجمعات ومنعًا لانتقال العدوي لتتابع مشكله الفيروس كورونا... وطبعا كنت اتمني عدم حدوث ذلك ولا اعتقد ان احدًا منا يتمني ذلك" وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وطلب حسام داغر من الجمهور ختام جزء من المصحف لها قائلا "أطلب من الناس قراءة ختمه للقران علي روحها نقرا كل واحد جزء واحد ونحدد الاجزاء المقروئه في كومنت عندي من الساعه ٦ بعد صلاة المغرب ونهدي الي روحها تلاوة وختمة القران وهي كانت لتحب ذلك لطيبتها وتدينها رحمه الله عليها".

و تم إلغاء عزاء والدة الفنان ياسر الطوبجي اليوم الأربعاء والذي كان من المقرر اقامته في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بعدما توفت أمس وأقيمت الجنازة في مسجد السيدة نفيسة وتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

يذكر أن آخر أعمال حسام داغر مشاركته في مسلسل "زلزال" ومن المقرر خوضه في السباق الرمضاني المقبل مع الفنان محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وماجد المصري وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر
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الكلمات المفتاحية

وفاة والدة ياسر الطوبجي والدة ياسر الطوبجي حسام داغر الغاء العزاء

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