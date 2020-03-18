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عاجل- الأهلي: لا نعرف شيئا عن قضية صالح جمعة ولم نوكل له محاميا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:48 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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فجر مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجآة من العيار الثقيل حول موقف النادي من قضية دهس صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأحد الشباب بسيارته.

 

وقال المصدر في تصريحات لـ"الفجر الرياضي" :"لا نعلم أي شئ عن هذا الموضوع، ولم نتلقى أي شئ من النيابة".

 

وأضاف :"هذه المسألة تخص اللاعب نفسه والنادي لم يتدخل فيها وعلى اللاعب أن ينهيها بنفسه أو مع المحامي الخاص به".

 

وتابع :"النادي لم يُوكل محاميا للاعب لأننا لم نتدخل في هذه القضية، ولا نعلم شيئا عنها".

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