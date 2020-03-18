Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحالف الدولي يعلن تسليم قاعدة "القائم" العسكرية إلى العراق

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
علنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، أن التحالف الدولي لمحاربة داعش، سلم قاعدة "القائم" العسكرية إلى قوات الأمن العراقية.

وقالت القيادة الأمريكية في تدوينة على حسابها بموقع "تويتر"، إنه "نظرا لنجاح العراق في القتال ضد داعش قام التحالف بتسليم قاعدة القائم إلى قوات الأمن العراقية، بالاشتراك مع القوات الشريكة وحكومة العراق".

وتابعت: "ستقوم قوة المهام المشتركة (عملية العزم الصلب) بنقل وتعزيز الأفراد والمعدات من العديد من القواعد العراقية طوال عام 2020".

وكانت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أعلنت في فبراير الماضي، أن جميع قوات التحالف الدولي ضد داعش بدأت أولى خطواتها للانسحاب من البلاد، وذلك بإيقاف عملياتها.

وقالت اللجنة إن فرنسا وألمانيا وأستراليا تقدمت بطلب للعمليات المشتركة لوضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.

وفي يوم 4 فبراير/شباط الماضي، زار الجنرال كينيث ‏ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي العراق لبحث استمرار التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب والقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وتمثل زيارة ماكنزي أول مباحثات مباشرة بين واشنطن وبغداد بشأن الإرهاب منذ مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

ومطلع فبراير الماضي، طلب العراق إرسال مندوبين أمريكيين لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات الأجنبية من البلاد.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش العراقي إصابة عنصرين من صفوفه في حصيلة أولية لثاني هجوم خلال ثلاثة أيام يطول معسكر التاجي (شمال بغداد) الذي يضم قوات من التحالف الدولي.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "معسكر التاجي تعرض لقصف صاروخي"، مشيرة إلى أن "النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي".

وأوضحت أن المعسكر استهدف بواسطة 33 صاروخاً من نوع كاتيوشا، لافتة إلى أنه تم العثور على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها، فيما أبطلت القوات مفعول 24 صاروخاً كان جاهزاً للإطلاق.

والخميس، سقط جرحى في صفوف القوات البريطانية والأمريكية والعراقية في قصف استهدف المعسكر، الذي يقع على بعد 85 كيلومتراً شمال العاصمة العراقية.

وعقب القصف مباشرة، كشف مصدر في الشرطة عن أن الطيران العسكري العراقي حلق بمستوى منخفض فوق مناطق شمال العاصمة.

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق، بأن 11 صاروخاً كاتيوشا سقطت داخل المعسكر الواقع شمال بغداد.

والهجوم على معسكر التاجي هو الـ23 من نوعه ضد مصالح أمريكا العسكرية في العراق، منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينث ماكينزي أن مليشيا حزب الله العراقي تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي، الخميس الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قاعدة القائم قاعدة التاجي تسليم العراق التحالف الدولي

أخبار تهمك

وزير الإعلام: لا صحة لعزل شرم الشيخ.. ويناشد المواطنين بتطبيق هذا الأمر

منذ أقل من ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ ثلث ساعة

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ ساعتين و 39 دقيقة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

منذ ساعة و 12 دقيقة

شرط الزمالك لرحيل البلدوزر

منذ ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ 39 دقيقة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجنرال الأمريكي "ماكنزي" يزور العراق لأول مرة منذ مقتل سليماني

مسؤولون أمريكيون: إصابة 12 من قوات التحالف في قصف معسكر التاجي

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

إسبر: الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي نفذته ميليشيات إيرانية

الخارجية الفرنسية تدين الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية بالعراق

الخارجية الفرنسية تدعو السلطات العراقية للقبض على المسؤولين عن هجوم التاجي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

04:41 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status