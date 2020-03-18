التحالف الدولي يعلن تسليم قاعدة "القائم" العسكرية إلى العراق

علنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، أن التحالف الدولي لمحاربة داعش، سلم قاعدة "القائم" العسكرية إلى قوات الأمن العراقية.





وقالت القيادة الأمريكية في تدوينة على حسابها بموقع "تويتر"، إنه "نظرا لنجاح العراق في القتال ضد داعش قام التحالف بتسليم قاعدة القائم إلى قوات الأمن العراقية، بالاشتراك مع القوات الشريكة وحكومة العراق".





وتابعت: "ستقوم قوة المهام المشتركة (عملية العزم الصلب) بنقل وتعزيز الأفراد والمعدات من العديد من القواعد العراقية طوال عام 2020".





وكانت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أعلنت في فبراير الماضي، أن جميع قوات التحالف الدولي ضد داعش بدأت أولى خطواتها للانسحاب من البلاد، وذلك بإيقاف عملياتها.

وقالت اللجنة إن فرنسا وألمانيا وأستراليا تقدمت بطلب للعمليات المشتركة لوضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.





وفي يوم 4 فبراير/شباط الماضي، زار الجنرال كينيث ‏ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي العراق لبحث استمرار التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب والقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي. وتمثل زيارة ماكنزي أول مباحثات مباشرة بين واشنطن وبغداد بشأن الإرهاب منذ مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني. ومطلع فبراير الماضي، طلب العراق إرسال مندوبين أمريكيين لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات الأجنبية من البلاد.