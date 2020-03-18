بعد انتشار كورونا.. إليسا تمارس رياضتها المفضل من داخل المنزل



نشرت الفنانة الليبنانية إليسا، صورة جديدة لها وهي تتمرن في منزلها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وكانت الصورة بتأثر إضاءة أبيض وأسود، وتحمل حديد وهي نائمة على الأرض، وبجانبها كلب حجمه وسط.



وعلقت إليسا على الصورة قائلة:‫"حتى بالمنزل، يجب أن تظل نشطًا! أنا أتدرب يوميًا بينما تجلس "ستار" الكسولة هناك للمشاهدة!"‬



حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"ماهذا الجمال"، وقال معجب آخر:"بحبك إليسا"، وكتب آخر:"يا عمري أنا".



يذكر أن آخر عمل لإليسا كانت أغنية"عم ثور" التي أهدتها للشعب الليبناني، وكانت في شهر ديسمبر الماضى، وهي من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.



وتقول كلمات الأغنية:"عم ثور تاقلك أنا

يا هالوطن أمك أختك أنا..ورفيقتك وبقلبي عم ضمك..واللي بساحات الغضب

نزلوا ما بدن غير..إلا بإيدن يمسحو عنك وجع همك.. ومنثور تانقلك خلص عن جد بكفي..جايين تحساب الظلم..بقلوبنا نصفي..بدنا وطنا يكون..ع قياس كل الناس وولادنا..بقلب الوطن مشوارها تكفي..نحنا اللى ثورتنا غضب.. ثورة شعب جبار..ثورة بوج اللى اعتدا..على الحق والأحرار، وكتار بحجم الوطن، عشنا على الإصرار..وتا ما وطنا ينحني..صار الشعب ثوار".