Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما قبل "شبح كورونا".. أفضل 10 جنسيات بالدوري المصري (التوانسة في الصدارة)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:40 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
علاء خليف
Advertisements
شهد بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020 تألق العديد من اللاعبين الأجانب مع مختلف الأندية المصرية، وساهموا في قيادة أنديتهم نحو تحقيق الانتصارات وحصد النقاط بالبطولة المحلية.

ويعد نجوم تونس ونيجيريا الأكثر نجاحًا في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد المستويات الرائعة الذي ظهر عليها لاعبي البلدين مع الأندية المصرية بالبطولة هذا الموسم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز ما قدمه المحترفين الأجانب بالدوري المصري هذا الموسم:-


- تونس:

خاض 8 لاعبين توانسة 68 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، وسجلوا 16 هدفًا، ويتصدر القائمة الثنائي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب وسجل 7 أهداف، وعلي معلول الظهير الأيسر للأهلي وسجل 3 أهداف.

- نيجيريا:

شارك 7 لاعبين نيجيريين في 71 مباراة بالدوري المصري بالموسم الحالي، سجلوا 9 أهداف، ويعد جونيور أجايي نجم الأهلي من أفضل المحترفين بالدوري المصري وسجل 5 أهداف في 14 مباراة مع المارد الأحمر.

- المغرب:

خاض 6 لاعبين من المغرب 52 مباراة مع أندية مصر بالدوري الممتاز هذا الموسم، سجلوا 7 أهداف، ويعد ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من أفضل اللاعبين المغاربة بالدوري.

- السنغال:

خاض 3 لاعبين من السنغال 16 مباراة بالدوري المصري بالموسم الحالي سجلوا 5 أهداف.

- بوركينا فاسو:

شارك 4 لاعبين من بوركينا فاسو في 52 مباراة بالدوري المصري سجلوا 5 أهداف.

- أوغندا:

لعب 6 لاعبين من أوغندا 49 مباراة بالدوري المصري سجلوا 4 أهداف.

- كوت ديفوار:

شارك 5 لاعبين من كوت ديفوار في 60 مباراة بالدوري المصري بالموسم الحالي، سجلوا 4 أهداف.

- اثيوبيا:

3 لاعبين من اثيوبيا شاركوا في 16 مباراة بالدوري المصري بالموسم الحالي، سجلوا 4 أهداف.

- ليبيا: 

خاض 3 لاعبين من ليبيا 30 مباراة بالدوري المصري سجلوا 3 أهداف.

- الكاميرون:

خاض لاعبين من الكاميرون 27 مباراة بالدوري هذا الموسم سجلوا 3 أهداف.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

منذ ساعتين

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى تضرب برشلونة بسبب نيمار ومارتينيز

منذ ساعة و 15 دقيقة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي: لا نعرف شيئا عن قضية صالح جمعة ولم نوكل له محاميا

منذ أقل من ساعة

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

05:32 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status