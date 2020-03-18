بسبب تفشي كورونا.. "جونسون": الإعلان عن إغلاق مدارس بريطانيا وشيك

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن الحكومة ستتخذ قرارات قريبًا بشأن الإغلاق الوشيك للمدارس، وقد بدأ البعض بالفعل في إرسال الأطفال إلى منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأخبر "جونسون" البرلمان: "يجب أن يتوقع مجلس العموم اتخاذ قرارات أخرى وشيكة بشأن المدارس وكيفية التأكد من أننا نربح الدائرة على حد سواء للتأكد من أننا نوقف انتشار المرض ولكن أيضًا للتأكد من أننا نريحه بقدر ما يمكننا الضغط على خدمتنا الصحية الوطنية"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "قال جيف بارتون، الأمين العام لنقابة قادة المدارس والكليات، إن المدراء يقولون إنهم يكافحون من أجل إبقاء مؤسساتهم مفتوحة بعد يوم الجمعة. ما بين عشر وخامس المعلمين يعزلون أنفسهم حاليًا ولكن العدد آخذ في الارتفاع".





وستغلق اسكتلندا مدارسها اعتبارًا من يوم الجمعة، وقالت الحكومة في إدنبرة، إنه لا يوجد ضمان بإعادة فتح أبوابها قبل الصيف. قررت ويلز أن تحذو حذوها.





واضطر مديرو المدارس إلى اتخاذ قرارات من جانب واحد بشأن الإغلاق لأنهم يكافحون من أجل التأقلم وسط تزايد غياب الموظفين والطلاب.





يأتي هذا وسط ارتباك حول سبب نصح المدارس بالبقاء مفتوحًا عندما عززت الحكومة نصائحها لكبح التواصل الاجتماعي لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس.



