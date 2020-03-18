للوقاية من كورونا.. فض حفل فن داي وتشميع قاعة أفراح في الزقازيق

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الشرطة عن فض حفل فن داي وشمعت قاعة أفراح تفعيلا لقرارت الدوله للوقاية من مخاطر فيروس كورونا الجديد.



وكان المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق قاد حملة مكبرة بالأشتراك مع شرطه المرافق بقياده العميد أيمن الفقي وقوة القسم حيث تم فض حفل فن داي نظمه بعض الشباب ومصادره الآلات الموسيقية وتشميع قاعه افراح أسفل كوبري شرويده وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره حفاظا علي صحة وأرواح المواطنين.