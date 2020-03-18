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أزمة كبرى تضرب برشلونة بسبب نيمار ومارتينيز

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:25 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة محتملة تنتظر فريق برشلونة بسبب الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، ولاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان، والذي يستهدف البرسا التعاقد معهما خلال الميركاتو الصيفي.

 

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة سوف يواجه عقبة كبيرة حال رغبته في التعاقد مع الثنائي نيمار ومارتينيز الصيف المقبل، وتتمثل الأزمة في عدم إمتلاك الثنائي جواز سفر أوروبي.

 

وأوضحت الصحيفة أن لوائح الإتحاد الإسباني تسمح لكل ناد بقيد 3 لاعبين فقط من خارج الإتحاد الأوروبية، ويمتلك النادي الكتالوني حاليًا آرثر ميلو وآرتورو فيدال من خارج أوروبا، وسيكون أمامه فرصة لضم واحد من الثنائي نيمار ومارتينيز الصيفية المقبلة.

 

وأكدت الصحيفة أنه في حالة تخلي برشلونة عن أحد لاعبيه من خارج أوروبا يمكنه التعاقد مع الثنائي نيمار ولاوتارو مارتينيز دون مشكلة، لكنه لن يستطيع التعاقد مع لاعبين آخرين من خارج القارة العجوز، وذلك قد يسبب أزمة للفريق الكتالوني الذي يستهدف ايضا التعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي.

 

كما أن ذلك الأمر قد يؤثر على استعادة برشلونة بعض لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي ومنهم البرازيلي إيمرسون المعار لصفوف نادي ريال بيتيس، وهذا الأمر قد يجبر استغناء البرسا عن أكثر من لاعب غير أوروبي في الفترة المقبلة، لإبرام الصفقات التي يحتاجها الفريق في الصيف.

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