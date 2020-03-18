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ادارة الزمالك تبحث عن حل لثلاثي الفريق

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:27 م
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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يترقب ثلاثي الزمالك، فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، عودة رحلات طيران، من أجل العودة إلى مصر، غدًا الخميس، تمهيدًا لخوض تدريبات الفريق الأبيض، بداية من السبت المقبل.

ويحاول مسؤولي الزمالك توفير رحلات طيران للثلاثي، لكن فشل الأمر.

وكان الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وأوناجم بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي، قد غادروا لبلادهم في إجازة سريعة، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي في مصر، كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا.
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