ادارة الزمالك تبحث عن حل لثلاثي الفريق

يترقب ثلاثي الزمالك، فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، عودة رحلات طيران، من أجل العودة إلى مصر، غدًا الخميس، تمهيدًا لخوض تدريبات الفريق الأبيض، بداية من السبت المقبل.