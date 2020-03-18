وزارة التموين تنفي شائعة انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات على موقع دعم مصر

صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأخبار المتداولة بشأن انتهاء مدة تسجيل أرقام هواتف المستفيدين من الدعم وأصحاب البطاقات التموينية، غير صحيحة بالمرة، وأشار إلى أن عدم تسجيل رقم الهاتف لن يؤثر على صرف الخبز أو على صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة الماضية الكثير من الأخبار حول وقف الكثير من البطاقات التموينية الغير مسجل عليها رقم هاتف، إلا أن الوزارة قد أكدت أن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة.

التموين توضح شائعة وقف البطاقات التموينية الغير مسجلة برقم هاتف





وأكد الدكتور” على المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لم تعلن عن أي فترات زمنية لتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من تسجيل رقم الهاتف هو استكمال قاعدة البيانات لجميع المستفيدين، وسهولة التواصل بين الوزارة وأصحاب البطاقات التموينية، حتى يتم إبلاغهم بأي معلومات تخص منظومة الدعم السلعي، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين وإهدار الوقت.





وأشار المصيلحي خلال حديث له على قناة dmc الفضائية أن الوزارة تتابع عملية تسجيل أرقام الهواتف على موقع دعم مصر، و مستمرة في تلقي التسجيلات، ولا داعي للالتفات لأي من الأخبار الكاذبة التي تتدوالها الكثير من المواقع الالكترونية، مشيراً خلال حديثه إلى أن الوزارة سوف تحاسب كل من يصدر أخبار كاذبة تتسبب في إثارة القلق ةالبلبلة في الشارع المصري.









تصريحات وزير التموين حول وقف بطاقات التموين الغير مسجلة على موقع دعم مصر





جدير بالذكر فقد تم إلغاء رسالة التسجيل التي تظهر على بون الخبز بداية من أول مارس الجاري، وذلك للأشخاص الذين قاموا بتسجيل أرقام هواتفهم بطريقة سليمة، حيث تؤكد الوزارة أن رقم الهاتف لابد أن يكون مسجل بأسم صاحب البطاقة أو أي فرد من المسجلين بها حتى يتم قبول الطلب، وتكرر مراراً أن البطاقات الغير مسجل بها رقم هاتف لن تؤثر على صرف الخبز والمقررات التموينية.



