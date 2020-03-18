طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

,وضع جهاز الكرة بنادى الأهلى عدد من السيناريوهات، أمام رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، خلال الفترة المقبلة، لدعم خط الدفاع فى الموسم الجديد، بعد أن طلب السويسري تدعيم خط الدفاع بعناصر مميزة، يكون لديها القدرة على التمركز بشكل جيد والتعامل مع الكرات العرضية والساقطة وعملية بناء الهجمة.