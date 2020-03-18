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حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:22 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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ترأس هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية حملة لتطهير سوق الجملة للخضار والفاكهة وشوارع مدينة المنصورة بمشاركة المجتمع المدني وعدد كبير من الشباب.

شارك في الحملة اللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة ونوابه عبد الخادي محمد ومني المتولي ومصطفي عنان وفريق من المجتمع المدني. 


وأكد "الشيخ" على أن تطهير سوق الجملة جاء نظرًا لتوافد الكثير من المواطنين عليه وتزايد أعداد المترددين لشراء السلع الغذائية من خضار وفاكهة لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وشدد نائب المحافظ علي أن جميع السلع الغذائية متوفرة في الأسواق والمحلات التجارية والمحافظة ليس بها أي نقص من السلع ومتابعون للموقف اول بأول عن طريق غرف العمليات وهناك حملات يومية لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار وعدم المغالة.

واشاد " الشيخ " بدور المجتمع المدني في المشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا من خلال حملات التطهير والتوعية وتوفير المستلزمات الطبية واكد علي ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدني بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.

وقال نائب المحافظ إن الحملات ستشمل جميع وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية داخل المراكز والمدن والاحياء وذلك بموجب توصيات الاجتماع الأمني الذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.

واشار " الشيخ " إلي أن هناك حملات مكبرة لمصادرة "الشيش" وغلق جميع المقاهي والكافيتريات وغلق جميع الأماكن التي يتواجد بها تجمعات كبيرة بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة تنفيذًا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وبعث نائب المحافظ برسالة شكر وتقدير الي أبناء مركز ومدينة بلقاس علي وعيهم الكامل وحرصهم علي مواجهة هذا الفيروس من خلال مشاركة المجتمع المدني والشباب في حملات التطهير والتي تجوب جميع قري المركز.

وقال إن هذا إن دل فإنما يدل علي وعي وتحضر وثقافة أبناء بلقاس وأكد علي دعم الدكتور أيمن مختار الكامل لأبناء مركز بلقاس لتخطي هذه المرحلة الصعبة والقضاء نهائيًا علي انتشار هذا الفيروس.
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
حملة تطهير بقيادة الشيخ في سوق الجملة بالمنصورة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مقاهى مصر السلع الغذائيه اخبار

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