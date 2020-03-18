لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "ملكة بيك"

طرحت اليوم الفنانة لطيفة، فيديو كليب أغنية"ملكة ليك" عبر قناتها الرسمية بموقع "اليوتيوب".



وتعد الأغنية من كلمات، ألحان وتوزيع مونتي،والأغنية إطاراها رومانسي، وكانت تظهر في الفيديو كليب بمفردها، دون الإستاعنة بموديل معها، وكانت تغني وترقص على الأغنية.



وتقول كلمات الأغنية:" أنا عنيك.. أنا اللي هنسيك ماضيك..هغير كل حاجة فيك..أنا الحنية والطيبة اللي راجعة ليك..أنسى زمان..كل اللي فات ده ماضي وكان..داخلة حياتك بالأمان..علشان أعيشلك وأعيش الباقي من الحياة..ملكة بيك..انا ملكة في حبي ليك..انا ماعشتش يوم قابليك..انا عيشقك قلبك عمرك..كل ما فيك..وقف الكون..عليك انت يا أجمل عيون..قلبك يساوي قلب مليون..ياللي عشانك أيوه قصادك ..كله يهون..أنا ملكاك ملكت كل حاجة وياك..هبقى ضهرك هبقى سنداك..وقت حزنك زعلك تعبك ..هبقى معاك..ملكة بيك..انا ملكة بحبي ليك..انا ماعيشتش يوم قابليك..انا عيشقك قلبك عمرك..كل مافيك".





يشار أن لطيفة طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية "أدي عقد" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وحققت بها نسب مشاهدة كبيرة.