Advertisements
Advertisements
Advertisements

لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "ملكة بيك"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:00 م
Advertisements
لطيفة
لطيفة
نادين نجدي
Advertisements
طرحت اليوم الفنانة لطيفة، فيديو كليب أغنية"ملكة ليك" عبر قناتها الرسمية بموقع "اليوتيوب".

وتعد الأغنية من كلمات، ألحان وتوزيع مونتي،والأغنية إطاراها رومانسي، وكانت تظهر في الفيديو كليب بمفردها، دون الإستاعنة بموديل معها، وكانت تغني وترقص على الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية:" أنا عنيك.. أنا اللي هنسيك ماضيك..هغير كل حاجة فيك..أنا الحنية والطيبة اللي راجعة ليك..أنسى زمان..كل اللي فات ده ماضي وكان..داخلة حياتك بالأمان..علشان أعيشلك وأعيش الباقي من الحياة..ملكة بيك..انا ملكة في حبي ليك..انا ماعشتش يوم قابليك..انا عيشقك قلبك عمرك..كل ما فيك..وقف الكون..عليك انت يا أجمل عيون..قلبك يساوي قلب مليون..ياللي عشانك أيوه قصادك ..كله يهون..أنا ملكاك ملكت كل حاجة وياك..هبقى ضهرك هبقى سنداك..وقت حزنك زعلك تعبك ..هبقى معاك..ملكة بيك..انا ملكة بحبي ليك..انا ماعيشتش يوم قابليك..انا عيشقك قلبك عمرك..كل مافيك".


يشار أن لطيفة طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية "أدي عقد" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وحققت بها نسب مشاهدة كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

عاجل- الأهلي: لا نعرف شيئا عن قضية صالح جمعة ولم نوكل له محاميا

منذ أقل من ساعة

أزمة كبرى تضرب برشلونة بسبب نيمار ومارتينيز

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

منذ ساعتين

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

زوجه حاتم عموري تعلن إصابتها بالسرطان

عاجل.. محمد رمضان يطرح كليب أغنيته الجديدة "السلطان" (فيديو)

كليب "السلطان" لمحمد رمضان يحقق نجاجا قياسيا فور طرحه (فيديو)

بعد نجاح الأغنية.. تعرف على عدد مشاهدات كليب "السلطان" لمحمد رمضان (فيديو)

مدحت صالح يتجاوز الـ 24 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة "ألم"

"السلطان" لمحمد رمضان تفقد صدارة Trending يوتيوب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

05:32 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status