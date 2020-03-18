"الربيعة" يتفقد مركز القيادة والتحكم بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية





أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مساء اليوم الإثنين، أنه تفقد مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية؛ حيث تابع سير العمل في المركز والإجراءات المتخذة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في كل المنشآت الطبية بالمنطقة.





وقدم الربيعة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير المنطقة الشرقية، ونائبه، على دعمهم المتواصل وحرصهم الدائم والمستمر؛ لضمان سلامة الوطن والمواطن من كل الأمراض والأوبئة الصحية.





وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد كشف مساء أمس الثلاثاء، أن "المملكة سجلت 133 حالة مؤكدة، من بينها 6 حالات تعافت ولا زال 127 حالة مستمرين في العلاج"، مؤكداً على أن "‏الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية".

‏وقال العبدالعالي: إن "الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة"، موضحاً أن "106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا، ‎‏وبين أن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس ‎كورونا وقعت في المنازل والتجمعات"، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.



