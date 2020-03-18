حبس 4 متهمين في واقعة مقتل فتاة بعد محاولة اغتصابها بالإسكندرية



تبلغ لقسم شرطة أول الرمل (بمديرية أمن الإسكندرية) من إحدى السيدات بالعثور على جثة (ابنتها "طالبة - سن13") مصابة بجروح متعددة، وسرقة (مبلغ مالى - هاتف محمول- خاتم وقرط ذهب "خاصين بابنتها " تلفاز- بوتاجاز - أسطوانة غاز).



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (أحدهم يعمل طرف زوج والدة المجنى عليها "له معلومات جنائية) وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثانٍ الرمل.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم باتفاقه مع المتهمين الآخرين على التوجه لمحل إقامة المجنى عليها لنقل بعض المنقولات باستخدام دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" خاصة بأحد المتهمين ولدى وصولهم أسفل العقار صعد للشقة المشار إليها، وطلب من المجنى عليها السماح له بالدخول بحجة نقل بعض المنقولات لزوج والدتها ثم حاول التعدى عليها فقاومته فتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها وقام بخنقها باستخدام حبل فأودى بحياتها وعقب ذلك استعان بباقى المتهمين لنقل المسروقات باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها، دون علمهما بارتكابه للواقعة وقام بإخفاء المسروقات لدى أحد الأشخاص (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل "حسن النية") تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة، وبمواجهة المتهمان أيدا ما جاء باعترافات المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى اعترافات المتهم فى النيابة التى أشرف عليها المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة اول الرمل بالإسكندرية، قال المتهم أنه يعمل لدى زوج والده المجنى عليها ويعلم تحركات الأسرة وشاهد الفتاه أكثر من مرة وفى يوم الواقعة كان يعلم بعدم وجود أحد فى المنزل فقرر أن يستغل غيابهم ويتسلل إلى المنزل لسرقته واستعان بأخذ الأشخاص مستخدمين تروسيكل لحمل المسروقات بعدما أخبرهم بطلب تحميل منقولات دون علمهم بحقيقة الواقعة.



واضاف أنه فوجئ بوجود الفتاه داخل المنزل بمفردها دفعها إلى داخل الشقة واغلق باب الشقة بعد أن راوضه شيطانه وحاول الاعتداء عليها وبعد صراخ الفتاه أخشى افتضاح أمره حاول كتم أنفاسها بواسطه حبل اول وتوثيق يديها لتمكنه من الاعتداء عليها ولكنها كانت تصرخ فقرر أن يخنقها بالحبل حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



واستكمل المتهم أنه بعدما تأكد من وفاه الفتاه انتابته حاله من الخوف فقرر أن يكمل جريمته وقام بسرقة خاتم الفتاه وقيراطها الذهبى كانت ترتديهم وسرق اسطوانة غاز بوتاجاز وتلفزيون وقام بتنزيلهم إلى التروسيكل المتواجد أسفل المنزل.



وفى اقوال والدة الفتاه أنها كانت غير متواجدة بالمنزل أثناء الواقعة وعندما عادت فوجئت بابنتها حول رقبتها حبل ولا تجيب حاول افاقتها ولكنها عادت بأنها توفيت أبلغت زوجها والشرطة فى الحال.



تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الحادث بقيادة المقدم اسلام شومان وتفريغ كاميرات المراقبة حول المنزل وتبين أن 3 اشخاص توجهوا إلى منزل المجنى عليها وكانوا فى محل الواقعة وتم ضبط المتهمين وضبط المسروقات.





أمر المستشار عمر الركايبى، رئيس نيابة أول الرمل بالإسكندرية، بحبس 4 متهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث، وذلك في واقعة مقتل فتاه تبلغ من العمر 13 عاما بعد فشل إغتصابها. كما صرحت النيابة بدفن جثة الفتاه بعد اعداد تقرير طبى بالوفاة.