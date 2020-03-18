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الوفد: خطة محكمة لحملة إغاثة الحزب للتعامل مع كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:06 م
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الدكتورة أميرة أبوشقة
الدكتورة أميرة أبوشقة
عبداللطيف هيبة
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قالت الدكتورة أميرة أبوشقة، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون التطوير والمتابعة، إن حملة الإغاثة بحزب الوفد تعد خطة محكمة للتعامل مع التطورات المتلاحقة والسريعة بشأن فيروس كورونا، سواء في حالة ازدياد الأوضاع، أو انتهائها تماما.

جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري لحملة الإغاثة من فيروس كورونا، المنعقد في بيت الأمة عصر اليوم الأربعاء، بحضور النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وقيادات الوفد.

وأوضحت "أبو شقة" أن فكرة الحملة منذ الإعلان عنها مساء الأحد الماضي، وهي تلقى قبولا واسعا من شباب وأعضاء وقيادات حزب الوفد، موجهة الشكر إلى الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب ورئيس اللجنة الاقتصادية، الذي بادر بالتبرع لصالح الحملة وزاده النائب الوفدي فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، فضلا عن مبادرة شباب الأمة بالتطوع للحملة، والذي يعد مايسترو العمل في الحزب وخلية العمل الحقيقية للوفد.

وأكدت "أبوشقة" أن حملة حزب الوفد تسعى في المقام الأول إلى نشر التوعية بخطورة المرض وخطورة الإفراط أو الاستخدام في وسائل الوقاية على صحة الفرد خاصة الأطفال، مشيرة إلى أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب اقترح تدشين صندوق للإغاثة لدعم جميع المحافظات، وعدم الاقتصار على محافظتي القاهرة والجيزة فقط.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حملة الإغاثة حزب الوفد

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