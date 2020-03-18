مهمات الموت.. كيف يتحرك وزيرا الخارجية والصحة في ظل أزمة كورونا؟

لا أحد يعرف مدي الخطر، الذى تتعرض له الحكومة، فى ظل محاولاتها المُستميته لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، جولات وزارية بالخارج، ولقاءات مُستمرة؛ تُعقد للحديث عن “كورونا”، حيث تلعب وزارتا الصحة والخارجية الدور الأمثل منذ اندلاع الأزمة، فقرار سفر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للصين، وجولات سامح شكري وزير الخارجية فى عدد من الدول، لهما دورا كبيرا.



مهمات الموت.. هذا ما يجب إطلاقه على جولات وزيرة الصحة داخل مختلف مستشفيات الجمهورية، فضلًا عن تتبع مصادر الحالات، والإجراءات الوقائية داخل المحافظات، إلا أن رحلة سفرها للصين؛ هى المهمة الأهم فى تاريخها منذ اندلاع الأزمة.



دعم وتضامن كامل.. هكذا عملت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع الحكومة الصينية، وسفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، حيث كانت الزيارة بمثابة إعلان تضامن مصر حكومة وشعبًا مع الصين، إلي جانب “هدية” تتمثلت في دفعة من المستلزمات الطبية، ما يؤكد قوة العلاقات المصرية الصينية.



الأمر الذى قابله، إعلان الرئيس الصيني جين شين بينج، عن شكره على دعم مصر حكومة وشعبا وعلي ثقتها التامة في انتصار الصين على هذا الفيروس، حيث قدمت الصين لوزيرة الصحة خلال زيارتها ألف من كواشف الفيروس، فضلًا عن النسخة السادسة المحدثة من برنامج التشخيص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ولم تهدأ "زايد”، وحرصت على الظهور دائمًا من خلال الجولات الميدانية والحديث لوسائل الإعلام والصحف المختلفة، للإعلان عن الاجراءات التى تُتخذ لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى طالت الدراسة، والغرض منها حماية الشعب المصري، فضلًا عن حديثها عن دور المواطن في حماية نفسه وأسرته، من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية والتهوية الجيدة للمنزل وتوخي الحذر مع كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.



كما اتفق رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة على تطبيق آليات جديدة، ونظام ميسر، لإتاحة الفرصة لكافة الراغبين في إجراء تحليل فيروس كورونا بسهولة ويسر، بالنظر إلى اشتراطات البلدان الأخرى، وبما يخفف عنهم الأعباء ويساهم في تيسير أمورهم.



كما خضعت زايد، أكثر من مرة، للكشف عن فيروس كورونا، بجهاز "الإنفرارد" المخصص لقياس درجة حرارة المسافرين، خلال جولاتها لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطار التي يتم تطبيقها على كل المسافرين.



شُكري.. الوزير المُسافر

أما وزير الخارجية، سامح شكري، فيواظب على جولاته العربية والأفريقية، دون انقطاع، مرة يظهر بالكمامه وأخري دونها، فى رسائل هامة للكثير من وزراء الدول الأخري، حيث تجول لالعاصمة البوروندية، في مستهل جولته الإفريقية، مرتديًا “الكمامه”.



والتقى “شكري” الرئيس البوروندي "بيير نيكرونزيزا"، وذلك في مُستهل جولته الأفريقية التي بدأها بزيارة للعاصمة البوروندية بوجمبورا، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف المصري في هذا الصدد.



حاملًا رسائل السيسي.. هكذا يظهر وزير الخارجية دائمًا، داخل أفريقيا وخارجها، ملفه الأهم هو سد النهضة، لم يمنعه انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من مواصلة المفاوضات والاجتماعات واللقاءات، حيث حققت جولاته نتائج إيجابية وأوضحت موقف مصر من مفاوضات سد النهضة.

