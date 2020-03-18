اتفاق كندا والولايات المتحدة على اغلاق الحدود مؤقتا بسبب كورونا

وأوضح "ترودو"، خلال كلمته، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقديم حزم مساعدات للمتضررين من جراء فيروس كورونا، وسيبذل قصاري جهده من أجل حماية الأعمال والشركات في كندا من تداعيات فيروس كورونا.





وأعلن رئيس الوزراء الكندي زيادة الدعم لجميع الفئات العمرية لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيمهل دافعي الضرائب إلى نهاية أغسطس هذا العام.



