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اتفاق كندا والولايات المتحدة على اغلاق الحدود مؤقتا بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:51 م
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جاستن ترودو
جاستن ترودو
الفجر
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على إغلاق الحدود بين البلدين بشكل مؤقت أمام جميع الرحلات غير الضرورية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "ترودو"، خلال كلمته، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقديم حزم مساعدات للمتضررين من جراء فيروس كورونا، وسيبذل قصاري جهده من أجل حماية الأعمال والشركات في كندا من تداعيات فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي زيادة الدعم لجميع الفئات العمرية لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيمهل دافعي الضرائب إلى نهاية أغسطس هذا العام.

ويذكر أن قال جاستن ترودو، في وقت سابق، إنه تم تخصيص حزمة من الدعم المالي لمساعدة ملايين الكنديين والشركات على تجاوز أزمة وباء فيروس "كوفيد-19"، مشيرا إلى إمكانية استدعاء البرلمان لتمرير تدابير الطوارئ "نظرا لأن الأزمة يمكن أن تستمر لشهور".

ودعا ترودو، خلال مؤتمر صحفي اليوم خارج مقر إقامته، الكنديين إلى اتباع توصيات الصحة العامة لوقف انتشار الفيروس والبقاء في منازلهم للحد من انتشاره، قائلا إن الخطوات المتخذة الآن ستساعد في إنقاذ الأرواح وإن الحكومة تنظر أيضا في استدعاء البرلمان مؤقتا لاتخاذ إجراءات اقتصادية طارئة.

وقال: "سنصدر غدا إعلانا كبيرا آخر بشأن الإجراءات الاقتصادية لدعم الكنديين في أسرع وقت ممكن.. بحلول نهاية الأسبوع ، سيكون لدينا المزيد لنقوله عن التغييرات في الموسم الضريبي القادم".

 وتابع "نتطلع إلى إعطاء المزيد من المرونة للناس ليتمكنوا من تسديد المدفوعات وللشركات للحصول على المزيد من السيولة خلال هذه الفترة".

يذكر أن فحوصات طبية أجريت لصوفي جريجوار ترودو زوجة رئيس وزراء كندا أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وأنها ستظل في العزل الصحي.

وكانت وكالة أنباء بلومبرج قد ذكرت أن رئيس الوزراء الكندي "بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض".
وصوّت مجلس العموم الكندي (البرلمان) بالإجماع، الجمعة الماضي، على تعليق جلساته حتى 20 أبريل المقبل، وذلك في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال زعيم الحكومة في المجلس بابلو رودريجز للصحفيين، بأوتاوا، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعماء أحزاب المعارضة: "من المهم أن نذكر أننا قمنا بذلك معاً، وهذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

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