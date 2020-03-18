Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "صحة الوفد" يكشف طرق بسيطة للوقاية من كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:00 م
Advertisements
الدكتور محمد نصر
الدكتور محمد نصر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
كشف الدكتور محمد نصر، رئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، عن طرق بسيطة للوقاية من فيروس كورونا، جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري لحملة الإغاثة من فيروس كورونا، المنعقد في بيت الأمة عصر اليوم الأربعاء، استعداد للانطلاق غدًا الخميس، بحضور النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وقيادات الوفد.

ونوه نصر بأن خطورة فيروس كورونا تكمن في تحوره وتغيير الحمض الأميني له، موضحًا أن ميزة الفيروس أنه ثقيل ويترسب ما يمكن من تطهيره والوقاية منه.

وطمأن نصر المواطنين بأن الفيروس يموت في الحر ومن المتوقع اختفاؤه في شهر يوليو وأغسطس، مطالبا باتباع الإرشادات الطبية دون خوف أو فوبيا.

وطرق الوقاية من الفيروس، هي:
١. مسح الأسطح جيدا بالكلور والكحول.
٢. عدم لمس الأنف والفم والأعين.
٣. غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون.
٤. تطهير الأيدي بالكحول ٧٠ في المئة.
٥. شرب الينسون والسوائل الساخنة.
٦. ترك مسافة متر بين الأشخاص.
٧. وضع ماسكات على الوجه.
٨. تجنب السلام والتقبيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا فيروس كورونا طرق الوقاية من الكورونا حزب الوفد

أخبار تهمك

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

منذ نصف ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ يوم

الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

04:41 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status