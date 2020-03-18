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محافظ الإسكندرية: تخفيض عدد العاملين بالديوان العام والأحياء

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:59 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والجهات التابعة له والأحياء ويُعمل به لمدة خمسة عشر يومًا.
 
جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وأوضح المحافظ فى بيان صادر اليوم، أن القرار نص علي منح عدد من الفئات إجازة استئنايئة لمدة ١٥ يوم. وشملت تلك الفئات؛ الموظفة الحامل بموجب تقرير طبي، والموظفة التي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12عام بموجب شهادة الميلاد. والموظفة التي ترعي أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه عن ١٢ سنة. والمصاب بأمراض مزمنه وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي أو دفتر التأمين الصحي الخاص به. والمصاب بأمراض غير مزمنه بموجب تقرير من إحدي المستشفيات الحكومية لاستحقاق هذه الإجازة. والموظف المخالط لمريض بمرض معد وفقا للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة بذلك. والمعينين المعاقين بنسبة ٥٪.
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم تفويض مديري مديريات الخدمات التابعة لمحافظة الإسكندرية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتفعيل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء حسب رؤية كل مديرية بما لا يخل بحسن سير العمل وأنتظامه.

‎جاء ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء.

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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