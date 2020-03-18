غزوان قاسم الميالي يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "القرار"

اقترب الكاتب والسيناريست العراقي غزوان قاسم الميالي، من إنهاء كتابة سيناريو وحوار فيلمه الجديد الذى يحمل الاسم المبدأي "القرار" ، حيث كتب ٩٠% من الفيلم تقريبا.



وقال "غزوان" في بيان له، الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، عن مجموعة من الشباب العراقي الذي يمتلك موهبة الغناء ويحاول الوصول والنجاح في ظل التحديات السياسية التي تعاني منها العراق.



وتابع "قاسم":" يهتم الفيلم بحكي واقع عشناه نحن العراقيون وقت الحروب وتبعاتها لتكون خلفية حلم الشباب بالغناء، اعتبره رسالة أمل واعية".



وأضاف "الميالي":" الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية لمجموعة من شباب الفنانين العراقيين وسيظهر فنان قدير ضيف شرف خلال الأحداث نفصح عنه بعد إتمام التعاقدات على العمل".



يذكر أن الكاتب والسيناريست غزوان قاسم الميالي له عدد من الكتب العراقية، التي تهتم برصد حال المجتمع العراقي في ظل الحروب التي عاشها.