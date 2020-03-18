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فان دايك يبعث رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:50 م
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فان دايك
فان دايك
الفجر الرياضي
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أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، أن الجماهير يجب عليها التماسك، في ظل مكافحة العالم لتفشي فيروس كورونا.

وكتب فان دايك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أردت فقط إرسال رسالة للقول إنني أتمنى أن يكون الجميع بخير في هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف: "علينا جميعًا الاعتناء ببعضنا البعض في تلك الظروف الصعبة التي تمر بالجميع في مختلف أنحاء العالم".

وأتم: "رجاء ابقوا أمنين، سنعود مرة أخرى، لن تسير وحدك أبدا".

يذكر أنه تم تعليق مباريات الدوري الإنجليزي حتى يوم 3 أبريل المقبل بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.
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