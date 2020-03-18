مينا عطا يعلن موعد حلقته في برنامج "ساعة سعيدة"







نشر الفنان مينا عطا، مجموعة من الصور له، وهو في برنامج "ساعة سعيدة" عبر صفتحه الرسيمة بموقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وعلق على الصور قائلاً:"‏مادام قاعدين فى البيت كدة اليومين دول يبقى اتفرجوا عليا مع اخويا و حبيبي جرينى و الفنانة الجزائرية منال حدلى فى برنامج ساعة سعيدة يوم الخميس الساعة ٨ م على ‎@mbc5 ،، و الاعادة كمان السبت الساعة ١٠ م على ‎@mbcmasr2 و يارب الحلقة تعجبكم".



وحاز المنشور على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"منتظرين يامينووو"، "ايه الحلويات... دي مستنينك طبعا يا مُن"، "أحلى خبر دا ولا ايه..منتظرين جداً".





يذكر أن مينا أطلق برنامج مع رنا سماحة، يُدعى "باب الغنا" ونجح الموسم الأول والثاني والثالث، وحقق نجاحات كبيرة وحصل على الكثير من الجوائز، و يقدم هذا البرنامج على راديو "9090".



حققت أغنية"أنا الصاحب" للمطربان مينا عطا ومحمد شاهين، أكثر من 8 مليون مشاهدة عبر قناة "اليوتيوب" وتقول كلمات الأغنية:"انا الصاحب في وقت الهم فضفضلي اشيل عنك وشيل عني مين غيري تحكي معاه...انا شايف حياة متقفلة في وشي، ومهما اتعب مابوصلشي هفضل كده لإمتى..ويا صاحبي يا صاحبي لينا رب كبير يعني اتفائل بالخير هو اللي عالم بينا وبحالنا...ويا صاحبي يا صاحبي سبتها لله هتروق بعون الله ويارب ع الأيام تقدرنا..هتتعدل ساعات بتضيق عشان نسرح، ونحمد ربنا ونفرح ودي سنة الأيام..انا مآمن وراضي باللي مكتوبلي اكيد في حاجة انسبلي هتبان مع الأيام..ويا صاحبي يا صاحبي لينا رب كبير يعني اتفائل بالخير هو اللي عالم بينا وبحالنا..ويا صاحبي يا صاحبي سبتها لله هتروق بعون الله ويارب ع الأيام تقدرنا

..حاول تاني وعافر دي الحياة عايزة واحد وقتيل على الفرصة والبركة في الجايات..انا عِنَدي ومش هيأس ولا استسلم آديني بعيش وبتعلم م الماضي والغلطات".