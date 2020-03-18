شرط الزمالك لرحيل البلدوزر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شرطا للموافقة على رحيل مصطفى محمد في الصيف المقبل.

واشترط جهاز الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر للموافقة على رحيل مصطفى محمد، وخوضه تجربة الاحتراف الخارجي، في حالة تلقيه عرض قوى.

ويرفض أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق يرفض التفريط في خدمات مصطفى محمد، لأنه المهاجم الأول لديه، إلا أنه رحب بعد ذلك شرط توافر مهاجم أخر مميز.

وكانت إدارة الزمالك قد وعدت اللاعب بالموافقة على رحيله، شرط وصول عرض قوى له وللنادي من الناحية المالية والرحيل سيكون على سبيل الإعارة.