رغم قرار رئيس الوزراء.. "الشيشة" عرض مستمر بمقاهي البحيرة (صور)

رغم إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنع "الشيشة" ومصادرتها من المقاهي والكافيهات، والتي تنقل الأمراض خاصة أمراض الجهاز التنفسي، وإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أن عدد من مقاهي محافظة البحيرة لم تلتزم بالقرار وأصبحت تقدم "الشيشة" لزبائنها دون النظر للمصلحة العامة.



ويناشد المواطنون بتكثيف حملات غلق الكافيهات في المدن والقرى، وتنفيذ قرار رئيس الوزراء بمصادرة "الشيشة" للحد من انتشار فيروس كورونا.



كانت عدد من الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، نفذت قرارات بغلق مقاهي الإنترنت "السيبرات"، والمرور على الكافتيريات والمقاهي لمنع ومصارة "الشيشة"، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.



واتخذت محافظة البحيرة، عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار.



ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، تنفيذ حملات مكبرة للتوعية والنظافة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.



وفي ذات السياق أوضح الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية، مؤكدًا أن فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة، قام برش وتطهير ديوان عام المحافظة والمباني الملحقة وبعض المصالح والدواوين وجاري التنسيق مع باقي المصالح لاستكمال عملية التطهير، لافتًا إلى عمل حملات توعية للعاملين بالمنشآت الحيوية بالمحافظة، وتدريب فريق لرش وتطهير أماكن العمل بتلك المنشآت وتدريب العاملين علي كيفية وأهمية غسل الأيدي وتطهير الأسطح، وكذا التدريب على تعليمات العطس والسعال وتفادي التواجد بالأماكن المزدحمة.



ووجه محافظ البحيرة، بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بغسل الأيدي باستمرار وبالنظافة العامة مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.