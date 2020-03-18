سويسرا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3028

وأغلقت عدة دول حدودها مع سويسرا، ومن بينها ألمانيا والنمسا، كما تأثرت حركة الطيران بشكل كبير بسبب إلغاء الرحلات، وأغلقت مواقع التزلج أبوابها، وتم إيقاف جميع المباريات الرياضية.





وسيتم نشر الجيش ابتداء من الاثنين لدعم المستشفيات، كما سيقوم بنشر وحدة استشفاء خاصة ومستشفى ميداني.