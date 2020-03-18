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تعرّف على تفاصيل شروط الإستثناء من حظر التجوّل..

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:28 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تبعا للقرار القاضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السادسة مساء (18:00) إلى السادسة صباحا (06:00) من اليوم الموالي، تدعو وزارة الداخلية كافة الهياكل العمومية ووسائل الإعلام والمؤسسات الخاصة التي تستوجب طبيعة نشاطها مواصلة العمل ليلاً لموافاة مصالح وزارة الداخلية بقائمات إسمية تتضمن:

- هوية الأشخاص المدعوين للعمل الليلي (الإسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية).

- وسائل النقل المدعوة للجولان ليلا (الرقم المنجمي ونوع الوسيلة).

- مجال التنقل أو المسلك (نقطة الإنطلاق والوصول).

- إعتماد إذن بمهمة صادر عن المؤسسات المعنية أثناء كل التنقلات على أن يتضمن كل المعطيات سالفة الذكر.

- الامتثال للدوريات الأمنية والاستظهار بالأذون بالمهمات.
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