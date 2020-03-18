تعرّف على تفاصيل شروط الإستثناء من حظر التجوّل..

تبعا للقرار القاضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السادسة مساء (18:00) إلى السادسة صباحا (06:00) من اليوم الموالي، تدعو وزارة الداخلية كافة الهياكل العمومية ووسائل الإعلام والمؤسسات الخاصة التي تستوجب طبيعة نشاطها مواصلة العمل ليلاً لموافاة مصالح وزارة الداخلية بقائمات إسمية تتضمن:





- هوية الأشخاص المدعوين للعمل الليلي (الإسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية).





- وسائل النقل المدعوة للجولان ليلا (الرقم المنجمي ونوع الوسيلة).





- مجال التنقل أو المسلك (نقطة الإنطلاق والوصول).





- إعتماد إذن بمهمة صادر عن المؤسسات المعنية أثناء كل التنقلات على أن يتضمن كل المعطيات سالفة الذكر.





- الامتثال للدوريات الأمنية والاستظهار بالأذون بالمهمات.