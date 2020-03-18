مصرع شخصين وإصابة 3 في مشاجرة دموية بالمنيا

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 بطلقات رصاص، اليوم الأربعاء، وذلك خلال مشاجرة وقعت بقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا بسبب خلافات جيرة.

وكان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، قد تلقى بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط متوفيين ومصابين بقرية بني أحمد الغربية، بمركز المنيا.





وانتقل رجال البحث الجنائي والإسعاف، وتم نشر القوات حول القرية تحسبا لحدوث تداعيات، وتبين من المعاينة والتحرياتالأولية مقتل كل من: "حامد-ح"، 55 عاما، و"محمد-ص"، 50 عاما، وكذلك إصابة 3 آخرين جراء اطلاق النيران بطريقة عشوائية، خلال مشاجرة بالقرية، رجحت التحريات الأولية أن سببها خلاف جيرة.





وتم تمشيط القرية للبحث عن المتهمين ومن بينهم مدرس متهم بحيازة أسلحة نارية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم نقل الضحايا والمصابين لمستشفي المنيا العام، وصرحت النيابة بدفن الجثتين عقب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.





وعلى جانب آخر، تسبب حصان في مصرع صاحبه متأثرا بالإصابات التي أحدثها له أثناء قيادته لعربة كارو، حيث أنطلق مسرعا بصورة غير عادية وعندما حاول العربجي السيطرة عليه وكبح جماح سرعته أستمر الحصان في سرعته فقفز العربجي من العربة فتعلقت قدميه بلجام الحصان وسقط بين عجلات العربة ليصاب في جميع أنحاء جسمه ويتم نقله لمستشفي المنيا العام وتم تحويله للمستشفي الجامعي لسوء حالته، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط سائق عربة كارو يدعي رمضان إبراهيم عبد السلام 40 عاما ومقيم قرية تلة التابعة لمركز المنيا.



