Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصرع شخصين وإصابة 3 في مشاجرة دموية بالمنيا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 بطلقات رصاص، اليوم الأربعاء، وذلك خلال مشاجرة وقعت بقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا بسبب خلافات جيرة.

وكان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، قد تلقى بلاغًا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط متوفيين ومصابين بقرية بني أحمد الغربية، بمركز المنيا.

وانتقل رجال البحث الجنائي والإسعاف، وتم نشر القوات حول القرية تحسبا لحدوث تداعيات، وتبين من المعاينة والتحرياتالأولية مقتل كل من: "حامد-ح"، 55 عاما، و"محمد-ص"، 50 عاما، وكذلك إصابة 3 آخرين جراء اطلاق النيران بطريقة عشوائية، خلال مشاجرة بالقرية، رجحت التحريات الأولية أن سببها خلاف جيرة. 

وتم تمشيط القرية للبحث عن المتهمين ومن بينهم مدرس متهم بحيازة أسلحة نارية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم نقل الضحايا والمصابين لمستشفي المنيا العام، وصرحت النيابة بدفن الجثتين عقب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

وعلى جانب آخر، تسبب حصان في مصرع صاحبه متأثرا بالإصابات التي أحدثها له أثناء قيادته لعربة كارو، حيث أنطلق مسرعا بصورة غير عادية وعندما حاول العربجي السيطرة عليه وكبح جماح سرعته أستمر الحصان في سرعته فقفز العربجي من العربة فتعلقت قدميه بلجام الحصان وسقط بين عجلات العربة ليصاب في جميع أنحاء جسمه ويتم نقله لمستشفي المنيا العام وتم تحويله للمستشفي الجامعي لسوء حالته، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة.
كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط سائق عربة كارو يدعي رمضان إبراهيم عبد السلام 40 عاما ومقيم قرية تلة التابعة لمركز المنيا.

وتبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي التي أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي أن المجني عليه يعمل سائق عربة كارو "عربجي" وكان يقود عربته بأحد الشوارع وفوجئ بالحصان الذي يجر عربته ينطلق بسرعة فائقة وعندما حاول السيطرة عليه تعلق بلجام الحصان وسقط بين عجلات العربة حيث سحبه الحصان لمسافة طويلة مما تسبب في إرتطامه بعجلات العربة وإصابته بكسر في الجمجمة وجميع أنحاء جسمه وتم نقله لمستشفي المنيا العام والتي قامت بتحويله للمستشفي الجامعي لسوء حالته حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصرع شخصين حوادث الفجر اصابة اشخاص اخبار الحوادث

أخبار تهمك

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ يوم

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

منذ نصف ساعة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ أقل من ساعتين

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع سائق كارو وإصابة 3 آخرين في حادث سير بالدقهلية

مصرع سائق توك توك في مشاجرة بالغربية

مصرع طفل دهسًا تحت عجلات جرار جمع القمامة في بلقاس

مصرع مواطن مجهول الهوية بجوار مجلس مدينة قليوب

تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة بالمنصورة

مقتل شاب إثر مشاجرة بدمياط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:14 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. وقرارات هامة

04:41 م

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

03:39 م

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

12:26 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status