بلقيس فتحي لـ"الفجر الفني": "لا أريد دخول ابني الوسط الفني.. ولهاذا السبب لم اخض تجربة التمثيل"

بلقيس فتحي، فنانة يمنية سحرت قلوب كل من يسمع صوتها وسكنت بداخلها، وحظيت بمحبتهم واهتمامهم، وقدمت العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.



والتقى " الفجر الفني " مع الفنانة بلقيس فتحي، في حوار خاص وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في كليبها الجديد "أرجوك"، لقاء ملئ بالتصريحات والآراء العفوية، إلي نص الحوار...





مين إين جاءت فكرة كليب "أرجوك"؟



فكرة الكليب كانت وارده منذ فترة طويلة ولكن كنا مشغولين كثيرًا بالمهرجانات والأحتفالات التي حصلت في الفترة الأخيرة، وبعد الأنتهاء من هذه الحفلات قررنا أن يتم تصوير الأغنية وطرحها في 22 فبراير وبالفعل هذا ماتم عمله، والفكرة جاءت بيني وبين شركة سعودية تدعى"سولفجن" حيث تربطني بهذه الشركة صداقة قوية جدًا، وعرضت الشركة عليا أن تكون فكرة الكليب انسانية تبعث رسالة لكل افراد المجتمع وتكون بعيده جدًا عن الجانب العاطفي، وانا سعيدة جدًا بهذه الفكرة.





هل مرت بلقيس بنفس تجربة الكليب؟



لا لم امر بنفس تجربة الكليب الحمدلله، ولكن اتوقع أن كل عائلة بيحدث فيها مشاكل وخلافات واختلافات وجهات نظر وأشياء كثيره مثل هذا.





ما أكثر شئ أثار إعجابك في تعليقات الجمهور على الكليب؟



أكثر شئ عجبني في تعليقات الجمهور هي الناس التي ارسلت لي رسائل تتضمن الصلح بين الأخوات، وارسلوا لي محادثات فيها فعليًا محاولات صلح بسبب الكليب موضحه ذلك قائلة:"حيث كانوا بيرسلو لبعض الكليب ويقولوا لبعض شوفي ويرجعوا يقولو بحبك وسامحتك"،حيث فرحت أن الكليب أثر فيهم لدراجة أنهم اتصالحوا مع بعض، فبالنسبالي هذا اهم كثيرًا من أن يكون الكليب تريند او يحقق مشاهدات عالية، والحمدلله حققنا تريند في الوطن العربي سواء كان في ليبيا او الجزائر او المغرب او العراق فالخليج كله بدون استثناء، بالاضافة انه حقق مليون مشاهدة في 24 ساعة الاولى فهذا كان بالنسبالي كان حلو والاحلى أن الرسالة وصلت وحققت الصلح وحققت صلح حقيقي بين الناس.





ما هي طقوسك قبل الصعود على المسرح؟



هناك العديد من الطقوس التي اعدت على فعلها قبل الصعود على المسرح من ضمنها بتناول مشروبات سخنة ولا اتحدث كثيرًا وبتمرن كثيرًا بحاول إلا أكون حافية القدمين لان البرودة في القدمين ممكن تأثر على المعده والصوت تقريبًا، بالاضافة انني احب الهدوء والجلوس في الغرفة بمفردي لمدة عشر دقائق، وأيضًا لا احب عمل حوارات صحفية كثيره قبل الصعود على المسرح.





لماذا لم تخوضي تجربة التمثيل حتى الآن رغم نجاح تمثيلك بالكليبات؟



لم اخض تجربة التمثيل لان انني لم استطع الالتزام بشهر او ثلاث شهور لتصوير العمل، لذلك انا اراء أن الموضوع محتاج ممثل محترف وليس فنان بيشتغل حاجة وبيعمل حاجه آخرى، وبالنسبالي لا استطيع أن اوفي في المجالين، لذلك انا ملتزمة بالتمثيل في الكليبات فقط.





ما الربح الذي حققتيه خلال مشوارك الفني؟



انا خلال تواجدي تسع سنوات في الوسط الفني حققت الجماهيرية والشعبية الكبيره التي احظها بها الآن، لذلك سعيدة جدًا بهذه الشعبي ومحبة الناس لي، بالأضافة إلي 3 البومات غنائية ناجحة وكليبات كثيره ناجحة جدًا، وأيضَا حققت الشهره المحمودية موضحة ذلك قائلة:"الشهره اللي الناس بتحبه مش بتسخطة".





نشاطك ملحوظ على منصات التواصل الأجتماعي..فما السر وراء ذلك؟



لأن النجاح الآن بالنسبة لاي فنان بيستند بشكل كبير على وجودة وتسويق اعماله على وسائل التواصل الأجتماعي، ونحن اليوم في عصر التواصل الاجتماعي لذلك وجود الفنان عليها ضروري بحيث أنه يستخدمها بشكل صحيح ومفيد لاعماله الغنائية والفنية، وكذلك اعتقد ناس كثيره بتحب عفويتي وشقاوتي على السوشيال وهذا الحديث سمعته من ناس كثيره، كما انني بحقق نجاح وارقام رائعة على السوشيال ميديا.





بعيدًا عن عن حياتك الفنية..ماذا عن ابنك هل تحلمين أن يكون فنان مشهور مثل والدته؟



لا احلم ان يكون فنانًا ولكن في النهاية القرار يعود له وهو حر في حياته، ولكن انا أراء أن الوسط الفني فيه العديد من الصعوبات التي بمر بها والدي قبلي وانا حاليًا امر بها بالاضافة لأشيياء كثيرة لا احب ان يواجهها، لذلك اتمنى أن يكون تاجرًا مثل والده.





بعد سنوات من الزواج والأمومة..ما الذي تغير في بلقيس من طباع؟



لم يتغير بي شئ سواء غير انني أصبحت عاطفية وحساسه أكثر لاني اصبحت ام، ولكن لا شئ تغير بي فانا المجنونة ذاتها فمازالت مستمره في جنوني.