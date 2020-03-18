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البريد التونسي ينشر مختلف إجراءات التبرّع لصندوق مقاومة 'كورونا'

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:19 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن البريد التونسي أنّ كافة التونسيين داخل الوطن وخارجه، بإمكانهم إيداع تبرعاتهم  لفائدة صندوق مقاومة وباء 'كورونا'، نقدا أو بواسطة تـحويل بريـدي أو بنكي، وكذلك بواسطة الشيكات البريدية والبنكية من خلال الحساب البريدي الجاري 1700 0000 0000 0018 1817.

كما يمكن  إيداع التبرعات من الخارج عبر التحويلات الدولية وفقا للبيانات التالية:

IBAN :TN 59 1700 0000 0000 0018 1817

Code Swift : LPTNTNTT


وأضاف البريد أنه سيوفر للمواطنين أينما كانوا إمكانية التبرع عن بعد عبر الأنترنات، من خلال النفاذ إلى موقع البريد التونسي www.poste.tn  أو موقع www.1818.tn باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني للبريد التونسي أو بواسطة بطاقات الدفع البنكية الوطنية والدولية.


وأوضح أن العملية تتم كما يلي:

- إدخال البيانات الضرورية ( الاسم واللقب والعنوان وبلد الإقامة...) ،

- اختيار مبلغ التبرع بالدينار التونسي،

- خلاص مبلغ التبرع باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد التونسي أو البطاقات البنكية الوطنية أو باستعمال بطاقات الدفع الدوليةVISA  وMasterCard،

- المصادقة على المبلغ وطباعة  وصل التبرع.
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