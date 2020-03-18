نجوم بيراميدز الأبرز على الطاولة.. 5 لاعبين في دائرة اهتمامات الأهلي للموسم الجديد

يسعى مسئولو النادي الأهلي، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل حاجة الفريق الأحمر لبعض المراكز، وفقا لتوصية من لجنة التخطيط، وبرؤية فنية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني.





ووضعت لجنة التخطيط بالنادي أعيناه على عدد من اللاعبين للتعاقد معهم وجلبهم للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة المسئولين في القلعة الحمراء بتوفير احتياجات فريق الكرة.





وفي هذا التقرير نضع أبرز الأسماء التي يسعى الأهلي للتعاقد معها في الصيف المقبل :-





أحمد الشناوي

بات شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء، بعدما أعلن في وقت سابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في ظل صعوبة الحصول على فرصة المشاركة أساسيا بعد تألق لافت لمحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر حاليا.





ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات قوية مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لضمه صفوف القلعة الحمراء وتعزيز صفوف الفريق الأحمر بحارس دولي يمتلك خبرات كبيرة، حيث أبدى الشناوي موافقته في الانضمام للأهلي لكنه طلب من مسئوليه ضرورة إنهاء التفاوض مع ناديه لإتمام الصفقة.





باهر المحمدي

بكل تأكيد تدعيم دفاع الأهلي هو أحد أولويات لجنة التخطيط والجهاز الفني بعد الإصابة التي ضربت سعد سمير مدافع الفريق الأحمر بقطع في وتر إكيليس بجانب تعرض مدافعيه للإصابات في أكتر من مرة هذا الموسم.





ويرغب مسئولو الأهلي في الحصول على خدمات باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ودعم دفاعه باللاعب الدولي، والذي أبدى رغبته في أكثر من مرة بالرحيل عن الدراويش وأخرها في يناير الماضي.





ووضع الأهلي مدافع الدراويش على رأس أولوياته لتدعيم دفاعاته في الصيف المقبل بعد ظهوره المميز مع الدراويش في الفترة الأخيرة.





أسامة جلال

تبدو صفقة انتقال مدافع إنبي إلى الأهلي هي الأقرب في الصيف المقبل بعدما أبدى مسئولو الأهلي اهتمامهم الشديد بمدافع منتخب مصر الأوليمبي وإعجابهم بمستواه وقدراته.





ورحب جلال بالانتقال إلى الأهلي حيث بدأ مسئولو النادي الأحمر التفاوض معه منذ فترة طويلة لكن موقف إنبي الحرج في الدوري وقتها أجبر مسئوليه على رحيله في يناير، وهو ما يعني أن اللاعب سيكون قريبا من الانضمام للأهلي في الصيف المقبل.





رجب بكار

أنباء كثيرة ربطت الظهير الأيمن لبيراميدز بالانتقال إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل، حيث تبحث لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء عن ظهير أيمن لتقوية الجبهة اليمنى في الفريق الأحمر.





وعلى الرغم من توقيع بكار على عقود انتقاله للأهلي إلا أن الصفقة لم تتم رسميا حتى الآن، ويأمل مسئولو النادي الأحمر في إنهاء التفاوض مع ناديه إلا إذا كان هناك ما يمنه لإتمام هذه الصفقة.





محمد حمدي

يعد محمد حمدي لاعب الأهلي والمصري السابق أحد أبرز العناصر التي يسعى النادي الأحمر للتعاقد معها في الصيف المقبل ليكون بديلا مناسبا للتونسي علي معلول في ظل عدم اقتناع فايلر بقدرات محمود وحيد، حيث أبدى اللاعب موافقته بشرط إنهاء التفاوض مع بيراميدز.