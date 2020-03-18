هبة مجدي تغازل جمهورها على "إنستجرام"

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "مجدي"، في الصورة مرتدية بنطال من الجينز وبلوزة من اللون الأسود وبها بعضا من الخرز الفضي، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.



ولم تبدي "مجدي" أي تعليقا لها على هذه الصورة.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: زي القمر يا هوبا منورة الدنيا يا روحي ايه الجمال ده.



وأردف أخر قائلا: بحبك جدا وبحب كل أعمالك الجميلة اللي زيك.



وفي سياق أخر قدمت "مجدي" العديد من الأعمال الفنية منها الشك، الخطيئة، قاتل بلا أجر، ليل الثعالب، الفريسة والصياد، عايش في الغيبوبة، ولي العهد، أنا وهؤلاء، لعبة ابليس، يونس ولد فضة، نصيبي وقسمتك.