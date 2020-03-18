محمد يوسف في حوار لـ"الفجر الرياضي": أتمنى ضم "زيزو" للأهلي.. السولية أفضل لاعب في مصر وخبرات الأحمر تُقربه من لقب إفريقيا

- الأهلي الأقرب لحسم لقب إفريقيا



- مافيش حاجة إسمها "تار" والأهلي تعامل جيدًا مع صن دوانز



- توقف النشاط أمر شئ لكن علينا مواكبة العالم والعودة إلى الله



- متأكد بأن النشاط سيعود وبشكل أقوى مما كان وبمفاهيم أفضل



- الأهلي "متغير" هذا الموسم وفايلر مميز



- إفريقيا التحدي الأكبر للأهلي وهو الأقرب للتتويج باللقب



- الأهلي اتعلم من أخطاء الموسم الماضي وعودة رمضان صبحي ستزيد من قوته



- عمرو السولية أفضل لاعب في مصر



- نفسي أحمد "زيزو" ينضم للأهلي لأنه "جعان كورة"



"الفجر الرياضي"



إليكم نص الحوار :-



في البداية كيف ترى توقف النشاط الرياضي؟

بكل تأكيد امر شئ للغاية لكنه من عند الله وعلينا الاستجابة فهي إرادة الله، كما أنه أمر عالمي فجميع الدوريات في العالم متوقفة وعلينا مواكبة الأحداث، كما أنه علينا التقرب من الله لكي يبعد عنا هذا البلاء.



وهل تتوقع عودة النشاط الرياضي مرة أخرى هذا الموسم؟

بكل تأكيد النشاط سيعود ونحن متفاهمين لأمور كثيرة بشكل أفضل وبوعي أكبر وهي أمور سنستفاد منها في المرحلة المقبلة، وبمفاهيم أفضل.



إذا انتقلنا لبطولة الدوري هذا الموسم.. ما رأيك؟

الأهلي قطع شوطا كبيرا في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم بعد الأداء الثابت والنتائج المميزة التي حققها، وهناك فارق كبير بينه وبين الأندية التي تنافسه.



وما وجه الاختلاف بين الأهلي في الموسم الماضي والحالي رغم أنه توج بأخر لقب؟

الأهلي هذا الموسم مختلف عن الماضي فهذا الموسم نجح في صناعة فارق كبير بين أقرب منافسيه بالنظر للموسم الماضي الذي عدنا فيه من بعيد ونجحنا في أخر المسابقة بالتتويج باللقب، كما أن الفريق الأحمر يضع تركيزه حاليا على بطولة إفريقيا والتتويج بلقبها الغائب منذ عدة سنوات فهو الهدف الأكبر له.



بمناسبة بطولة إفريقيا.. كيف ترى مشوار الأهلي فيها؟

الأهلي يقدم مستوى مميز للغاية في هذه البطولة وتعلم من أخطاء النسخة الماضية، ونجح في التأهل لدور نصف النهائي ويسير بخطوات ثابتة نحو التتويج باللقب.



من وجهة نظرك من بين الأندية الأربعة التي تأهلت لنصف النهائي.. ما هو الفريق الأقرب للتويج بلقب إفريقيا؟

الأهلي هو الأقرب لحصد اللقب الإفريقي، فهو الأفضل بمراحل كبيرة عن الأندية التي تتواجد معه في هذا الدور وهو النادي الأكبر في إفريقيا، ويملك خبرات ودوافع كبيرة للتتويج باللقب.



وهل نجح الأهلي في الأخذ بـ"تاره" من صن دوانز بعد خروجه على يده في النسخة الماضية؟

لا يوجد في الكرة ما يسمى بالتار فهي كلمة كبيرة لكن ما أؤكد عليه هو أن الأهلي نجح في الاستفادة من أخطاء الموسم الماضي، فلم يخوض الفريق أي مباريات محلية خلال الأسبوع الذي سبق مواجهة الذهاب والإياب وتعامل جيدا هناك بالسفر مبكرا وتأقلم على الأوضاع، وهو عكس ما حدث في الموسم الماضي بخوض مباراتين هامتين في الدوري ثم السفر لجنوب إفريقيا ولعب مباراة وسط إرهاق وأجواء لم نتعود عليها.



كيف ترى مواجهة الأهلي أمام الوداد المغربي في نصف نهائي إفريقيا؟

مباراة هامة بكل تأكيد وعودة رمضان صبحي ستعزز من حظوظ الأهلي في التفوق وتخطي هذه المباراة والصعود للنهائي.



وما رأيك في رينيه فايلر؟

مدرب مميز وحقق نجاحات مع الأهلي حتى الآن وأتمنى له التوفيق.



إذا أخذنا رأيك في أفضل لاعب في مصر هذا الموسم؟

بدون تردد سيكون عمرو السولية لأنه يؤدي بشكل مميز ومستواه ثابت.



وما اللاعب الذي تتمنى أن يتعاقد معه الأهلي في الموسم المقبل؟

أحمد سيد "زيز" لاعب الزمالك الذي يجيد اللعب في أكثر من مكان، بجانب أنه "جعان كورة" وهو عنصر مهم للغاية.



كلمة أخيرة؟

أتمنى أن يعود النشاط الكروي مرة أخرى وأن يتوج الأهلي بلقب إفريقيا.



لأنه أخر المدربين الذين قادوا الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.. ولأنه أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي الأحمر، وتولى أكثر من منصب في الجهاز الفني للفريق، وبعد مستوى المارد الأحمر المميز سواء في الدوري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.حرص على إجراء هذا الحوار مع محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي وأخر المتوجين بالفريق الأحمر بقلب إفريقيا، يتحدث خلاله عن عدة أمور كتوقف النشاط الكروي وهل يحقق الأهلي لقبي الدوري وإفريقيا، وما هو اللاعب الذي يتمنى أن يتعاقد معه الأهلي:-