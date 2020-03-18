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رغم الحجر الصحي.. لاعبي ريال مدريد يحافظون على ليقاتهم البدنية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:18 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رغم انتشار فيروس كورونا القاتل، في معظم البلاد، وأدى ذلك إلى تأجيل كل الدوريات حتى إشعار أخر، لا زال لاعبي ريال مدريد يحافظون على لياقتهم البدنية.

وكان لاعب السله في ريال مدريد قد أصيب بفيروس كورونا، ثم ضرب الفيروس اللعين 35% من لاعبي فالنسيا، وأخيرا 6 لاعبين من نادي إسبانيول.

حيث نشر نادي ريال مدريد مقطع فيديو بثه على موقعه وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله نشاط لاعبي ريال مدريد خلال التدريبات.

وظهر في الفيديو كل من قائد الفريق سيرجيو راموس، وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة وخاميس رودريغيز وداني كارفاخال وفينيسيوس ورودريغو ورافايل فاران، وهم يواصلون العمل سواء في المنزل أو صالات التدريب.
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