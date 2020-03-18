ميس حمدان لـ'الفجر الفني': المنصات الإلكترونية تعويضًا لنا.. وهذه أعمالي المقبلة

أبدت الفنانة ميس حمدان رأيها في طرح بعض المسلسلات على المنصات الالكترونية قائلة: "طرح المسلسلات على المنصات الالكترونية دي حاجة كويسة جدا وهتكون تعويض لينا".



وتابعت "حمدان" في تصريح خاص لـ' الفجر الفني ' قائلة: "أحسن حاجة وجود منصة تنتج، والناس تبدأ تشتغل وتساعد الناس اللي ورا وقدام الكاميرا على الشغل".



وأضافت "حمدان" قائلة: استعد الى عمل على المنصة الاكترونية اسمه "دوكس"، من إخراج محمد خبيري، وإنتاج شركة "كور" وهو عمل جيدا جدا ومن المفترض طرحه بعد الموسم الرمضاني".



وفي سياق أخر قدمت "حمدان" العديد من المسلسلات منها النار والطين، من الأخر، طرف ثالث، لعبة موت، الاخوة، كيكا على العالي، شطرنج، قصة حب، طريقي، نوف، شئ من الماضي.



وشاركت "حمدان" في عدة أفلام منها عمر وسلمى، ظرف طارق، كيف الحال، شارع 18، سمكة وسنارة.