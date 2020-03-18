"جولدمان ساكس" يخفض تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للصين

خفض "جولدمان ساكس" تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول إلى انكماش نسبته 9 في المائة على أساس سنوي، من توقع سابق بنمو نسبته 2.5% استنادا إلى بيانات اقتصادية "ضعيفة بشكل لافت" في (يناير) (فبراير).





ووفقا لـ"رويترز" أظهرت بيانات صادرة الإثنين، أن الإنتاج الصناعي في الصين تراجع بأكبر وتيرة في ثلاثة عقود في أول شهرين من العام، بعد أن عرقل وباء فيروس "كورونا" المستجد خطى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.





وكتب "جولدمان" في مذكرة أمس، أن انتشار الوباء بسرعة في دول أخرى، يجعل من المتوقع تباطؤ النمو خارج الصين أيضا بشكل كبير في الربع الثاني، وبالتالي فإن أي تعاف في الأنشطة الاقتصادية الصينية سيكون محدودا على الأرجح.





وأضاف، أنه لا يتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي لمساره السابق قبل انتشار المرض حتى الربع الثالث.





كما خفض من توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله من 5.5 في المائة في التقدير السابق إلى 3 في المائة.





ووفقا لـ"الألمانية" أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية أمس، أن أكثر من 90 في المائة من المؤسسات الصناعية الرئيسة على مستوى المقاطعات في الصين قد استأنفت العمل والإنتاج بفضل التدابير المتخذة.







































