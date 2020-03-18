لأول مرة.. عمر كمال يغني "شمس المجرة" لايف

نشرن المطرب الشعبي عمر كمال، فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكان في الفيديو يُغني مهرجان "شمس المجرة"، وأرتدى بنطلون إسود وتيشرت إسود وفوقه جاكيت بيج، ويمسك بيده أيفون 11 pro، صُور الفيديو في مرآه المكان الذي كان يتواجد به.



وعلق على الفيديو قائلاً:"شمس المجرة"، وحاز الفيديو على الآف الإعجابات، وعلق الجمهور على الفيديو قائلاً:"حقكم كده كلكم تصفرو وتغلو مني مأنا عمكم وبقلكم ولا حد فيكم شغلني..يا حلاوة صوتك ويا محلى كلمات الأغنية"، وقال معجب آخر:"ربنا يوفقك أنت إنسان محترم"، وكتب آخر:"مبروك الموبايل عارف الشغل ده".



وتقول كلمات المهرجان:"كله عني بقي بيتكلم شاغلين بالكم ليه..ايوة هفضل فيكو بعلم قولو تاريخكم ايه..وكلاكو مني علشان عديكو بمراحل وشرخت..اصل انا بتعب وانتو في بيتكو مهو مش شغلة بخت..سكاكين في ضهرنا حبايبنا في وشنا..كام واحد حبنا كام واحد غدر بينا..تعابين وملفوفه علي القرش ملهوفة..والضحكة مخطوفة الغل في عنيكم لينا..من حقكم كدة كلكم تصفرو وتغلو مني..منا عمكوم وبقولكم ولا حد فيكم شاغلني..ايوة اكتفيت مش طالبة سيط اما انتو تاخدو ببرونة..اسمي الشبح خصمي اتدبح والسمعه يابني مضمونة..اللي قالك هبقي معاك شوف علي فين وداك..سابك وسط جراح وهلاك قل كتير وياك..عيش لنفسك واظبط حالك دة محدش هيدوم..اعمل اللي يدور في خيالك فوق وصحي النوم..ياللي جرحاني ياللي نسياني انا هقلب لاناني..هتشوفي وش عنيد..ناوي اني اتغرب من غدرك لازم اهرب..وعنيكي هتستغرب راجع بحب جديد..حبيتها اه هيه الحياه من غيرها عيشتي مش حلوة..وبقولها ليك انا دوبت فيك بوصف حلاوتك في غنوة..شمس المجرة والباقي برة نورتي كل ايامي..مبسوط معاكي قلبي وملاكي ديما ملازمة احلامي".

