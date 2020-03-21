الأم هي نبع الحنان ورمز العطاء والمحبة، ونعمة من الله عز وجل، فكرمت في جميع الأديان السماوية، ونشأ حبها في كل الوجدان، فتبقى الحب الأول والأخير في حياة كل شخص، وجاء عيد الأم ليعبر فيه العالم عن تقدير واحترام المرأة.





وفي 21 مارس من كل عام تحتفل معظم الدول العربية بعيد الأم تكريمًا لدور الأمهات في الأسرة ولتأثيرهن في مجتمعاتهن، ويحتفي بهذا الحدث الخاص أكثر من 40 بلدًا حول العالم، لذلك فإنه من غير المفاجئ أن تكون لكل دولة لها طابع خاص وتقاليد خاصة في الاحتفال.





وترصد "الفجر" أغرب مظاهر الاحتفال بعيد الأم في الوطن العربي:





العراق.. أشهر المأكولات

وتحتفل العراق بتقاليد خاصة، حيث تجتمع أفراد العائلة بهذه المناسبة في 21 مارس، لتحضر موائد الطعام لأشهر المأكولات العراقية المعروفة مثل كص الدجاج، والمنسف العراقي، وتعطي للأم هدايا رمزية كالورود والعطور.





لبنان.. احتفالات غنائية

يستمر عيد الأم عدة أيام في لبنان ولا يقتصر على يوم 21 مارس فقط، حيث تقام الحفلات الموسيقية والغنائية بهذه المناسبة، ويعبر فيها الأبناء بإلقاء قصيدة من الشعر أو رسالة قصيرة، تحتوي على كلمات بسيطة معبرين بها عن حبهم أمام جميع الحضور.





فالهدايا المعنوية كالكلمات البسيطة الصداقة تكون ذات قيمة غالية لدى الأمهات في لبنان، فكثيرا منهم يفضلون هذا النوع من الهدايا أكثر من الهدايا الأخرى.





سوريا.. أجازة رسمية

وفي 21 مارس تغلق مصالح الدولة الحكومية وتعلق الدراسة، وتمنح الدولة إجازة رسمية في هذا اليوم، للاحتفال بعيد الأم كمثل الأعياد القومية في البلاد، وتكرم الأمهات بشكل خاص في احتفالات أسرية وتقدم لهم الهدايا ويلبي الأبناء جميع طلبات الأمهات.





وتحتل الأمهات في سوريا وضع خاص، إذ لقب العديد منهم باسم "ام شهيد" بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد، حيث يكون تأثير الأم واضحا في المجتمع السوري.





اليمن.. البر والإحسان